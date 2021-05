Lohnt sich Carsharing wirklich für die Umwelt?

>> Wir müssen nur endlich den Städten nacheifern, die ihre Bürger erfolgreich dazu motivieren, ihr geld- und platzfressendes Eigenfahrzeug abzuschaffen ... <<



Welche Städte sind das denn?



https://orf.at/v2/stories/2430040/2430061/



Es gibt ein paar mit Steuergeld geflutete (Provinz-)Hauptstädte, die mit U-Bahn, relativ schnellem oberirdischen ÖPNV, viel Studenten, Tourismus und Behörden sowie unterschiedlich intensiv ausgeprägtem Radverkehr auf 250 bis 350 Autos pro 1.000 Einwohner kommen.



Flächenhaften Umstieg in den ÖPNV braucht man in Augsburg beim langsamen Busverkehr mit Schikaneeinstieg beim Fahrer nicht erwarten.



>> Zulassung nur, wenn ein Parkplatz auf dem Grundstück nachgewiesen wird <<



Dafür gibt es keine Mehrheiten; finden Sie sich damit ab.



Augsburg schafft es ja nicht einmal einen vernünftigen Weg der Tram aus seinem Klimaschutztunnel unter dem HBF zu finden.



>>>

Warum nicht eine wirkliche Lösung im Westen des HBF?



Tram auf planfestgestellter Trasse durch die Rosenaustraße?

Darunter ein Autotunnel zwischen Portal West und der Pferseerstraße für den notwendigen Durchgangsverkehr?

Darüber ein echter verkehrsberuhigter Bahnhofsvorplatz mit PLATZ für Tram, Fußgänger, Radfahrer, Taxis, Kiss and Ride, Bushaltestellen?

Eine Fahrradachse/Fahrradstraße zwischen Kö und Wertachufer - via Bahnhofstraße, westliche Viktoriastraße, Pferseer Tunnel, Perseer Straße?

Dem Erhalt der Haltestelle „Rosenaustraße“ in der verkehrsberuhigten Pferseer Straße mit bequemer Anbindung der umliegenden Wohnbebauung?

Allen Möglichkeiten für eine künftige Linie 5?

Einer Neuverteilung des Platzes auf der Pferseer Brücke nach Entfall der Haltestelle? Vielleicht mit by-pass zwischen Lutzstraße und Perzheimstraße?

Einer Sperrung der Hessenbachstraße mit neuem Platz am Eingang nach Pfersee?



Ein echtes neues Verkehrskonzept statt Murks im Bestand?

>>>

