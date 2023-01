Bundesfinanzhof weist Klage gegen Solidaritätszuschlag ab

Der Bundesfinanzhof in München (BFH) hat entschieden: Der Solidaritätszuschlag ist nicht verfassungswidrig. Es ist eine richtungsweisende Entscheidung.

Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden, nun hat sie das oberste Bundesgericht in Finanzangelegenheiten verkündet: Der Bundesfinanzhof in München (BFH) hat die Klage gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Der Soli ist nicht verfassungswidrig. Das gab der IX. Senat des höchsten deutschen Finanzgerichts am Montag bekannt.

Richtungsweisende Entscheidung: Klage gegen Solidaritätszuschlag abgewiesen

Die endgültige Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Soli muss nun das Bundesverfassungsgericht treffen. Die Einschätzung des Bundesfinanzhofs ist allerdings als richtungsweisend einzustufen und dürfte ein starkes Signal sein.

Zuvor war der Soli vom Bundesfinanzhof (BFH) und dem Bundesverfassungsgericht stets als verfassungsgemäß beurteilt worden. Die Karten wurden durch die Reform der Abgabe in der vergangenen Wahlperiode und das Auslaufen des Solidarpakets für die neuen Länder allerdings neu gemischt. Das Urteil des Bundesfinanzhofs kommt daher nicht vollkommen überraschend.