Lebensmittel

vor 16 Min.

Butterpreis fällt bei Aldi und Kaufland – ziehen andere Discounter nach?

Die Butterpreise schnellten in den letzten Monaten in die Höhe. Nun bahnt sich eine Wende an. Bei Aldi und Kaufland sind sie bereits so günstig, wie seit 2021 nicht mehr.

Von Lukas von Hoyer