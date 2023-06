Wenn keiner das neue Wohnmobil versichern will

Plus Wohnmobile werden immer beliebter. Das Problem ist: Beim Abschluss einer Vollkaskoversicherung für das teure Gefährt kann es haken.

Wer einen fünf- oder sechsstelligen Euro-Betrag für ein Reisemobil ausgibt, will einen Kaskoschutz haben – es steht zu viel Geld auf dem Spiel. Vor allem ungeübte Fahrer greifen vorsorglich zur Voll- statt nur zur Teilkasko. Die Vollkasko zahlt auch dann, wenn der Schaden selbst verursacht wurde. Doch ausgerechnet bei teuren Fahrzeugen kann das Vorhaben scheitern. "Einige Anbieter schauen ab einem Neupreis von etwa 75.000 Euro genauer hin und lehnen einen Vertragsabschluss auch schon mal ab", sagt Beate Bextermöller von der Stiftung Warentest.

Der Bund der Versicherten (BdV) bestätigt das. Für hochwertige oder teure Reisemobile könne die Vereinbarung einer Vollkasko "in Einzelfällen tatsächlich schwieriger sein", berichtet BdV-Sprecherin Julia Alice Böhne. Ab welchem Fahrzeugwert dies der Fall sei, lasse sich aber nicht genau sagen: "Denn die Annahmerichtlinien der Versicherer sind sehr unterschiedlich und werden nicht offengelegt.”