Bis zu 10.200 Euro: Neues Fördergeld für eine neue Fotovoltaikanlage

Wer in einen neue Photovoltaikanlage und in E-Mobilität investiert, kann von einem neuen Förderprogramm profitieren.

Plus Ein neues Programm macht es möglich: Wer in Solarenergie investiert, kann bis zu 10.200 Euro Zuschuss erhalten. Das Geld ist aber an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft.

Von Martin Sambale

Die allermeisten Elektroauto-Besitzerinnen und -Besitzer laden ihr Fahrzeug zu Hause – am besten mit dem selbst produzierten Solarstrom. Denn die Energie von der hauseigenen Fotovoltaikanlage ist nicht nur günstig, sondern auch besonders klimafreundlich. Um diese umweltschonende Ladeoption weiter voranzutreiben, startet das Bundesverkehrsministerium zum 26. September ein attraktives neues Förderprogramm. Dann gibt es nämlich vom Staat bis zu 10.200 Euro für die Installation einer neuen Fotovoltaikanlage samt Batteriespeicher und Ladestation, sofern ein Elektroauto vorhanden oder verbindlich bestellt ist.

Der Hintergrund des neuen Förderprogramms für Bestandsgebäude: Die Kombination der Anlagen und deren Steuerung über ein Energiemanagementsystem, das den Eigenverbrauchsanteil des Solarstroms optimiert, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz im Verkehrsbereich, sondern sorgt auch für Netzstabilität.

