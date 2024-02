Frührente finanzieren: Wie viel Geld braucht man?

In Frührente zu gehen, ist der Traum vieler Menschen in Deutschland. Doch ist dies eine Frage der Finanzen. Wir erläutern, worauf es letztlich ankommt.

Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit auf der einen Seite, Inflation und eine angespannte wirtschaftliche Lage auf der anderen: Viele Bürger und Bürgerinnen in Deutschland befinden sich inmitten einer angespannten, finanziellen Lage. Keine guten Voraussetzungen also, sich in Frührente zu begeben? Der Traum vom frühzeitigen Abschied aus dem Arbeitsleben lebt in vielen Menschen weiter - bei rund 32 Prozent, geht es nach einer Umfrage der Stiftung Warentest.

Frührente finanzieren: Zwei Säulen maßgeblich - eines wird oft vergessen

Dabei hängen die Aussichten eines vorgezogenen Ruhestandes hauptsächlich von einer Sache ab, das ist die Finanzierung. Wie das unter anderem das Portal Finanztest beschreibt, sind die Chancen auf eine gesicherte Frührente alles andere als unrealistisch, sofern man sich bewusst macht, dass es auf zwei wesentliche Punkte ankommt:

Man muss mit einer niedrigeren Rente klarkommen

Man sollte sich ein finanzielles Polster aufbauen, um die Zeit bis zum regulären Renteneintritt zu überbrücken

Wer sich früher in Rente begibt, nimmt finanzielle Einbußen hin. Ein wichtiger Punkt wird dennoch oftmals nicht berücksichtigt, wenn es um die Frührente und den damit verbundenen Abschied aus dem Berufsleben geht: Selbst bei der sogenannten "Abschlagsfreiheit" ist die Rente für langjährig Versicherte niedriger, als bei der Regelaltersrente. Der Grund ist simpel: Zwar werden die Ansprüche dann abschlagsfrei ausbezahlt - jedoch sind sie niedriger, weil in der Folge auch weniger Rentenbeiträge gezahlt werden. Diese Diskrepanz wird von der Rentenkasse nämlich nicht beglichen wird.

Frührente finanzieren: Mehrere Faktoren mitentscheidend

Im Zusammenhang mit einem vorgezogenen Ruhestand fragen sich Viele, wie viel Geld man benötigt, um Frührente zu beantragen? Maßgeblich ist der individuelle Lebensstil einer Person: Für wen ein eigenes Auto, häufige Restaurantbesuche und regelmäßige Urlaube unverzichtbar sind, benötigt im Ruhestand wesentlich mehr Geld als jemand, der auf derartige Dinge verzichten kann. So können allgemeingültige Beträge für die nötigen Finanzen nicht herangezogen werden, stattdessen muss jeder Mensch selbst festlegen, mit wie viel Geld man im Ruhestand auskommen möchte.

Ein genauso wichtiger Aspekt in Sachen Frührente ist die persönliche Lebenssituation: Hat man womöglich noch Kinder zu versorgen? Lebt man in einer Mietwohnung oder muss Kredite abbezahlen? Dann sind die Ausgaben wesentlich höher als bei kinderlosen Singles, die über eine Eigentumswohnung verfügen. Freilich wirken sich in Zeiten der Energiekrise mit hoher Inflation auch die gestiegenen Lebenshaltungskosten deutlicher aus, als in früheren Zeiten.

Finanzierung einer Frührente mit privater Altersvorsorge

Die Rentenentwicklung in Deutschland ist schwer vorhersehbar und Ökonomen sowie andere Experten sind der Meinung, dem hiesigen Rentensystem droht der Zusammenbruch und eine Reform ist unausweichlich. Sollte man sich bei der Finanzierung des Lebensabends also ausschließlich auf die Rentenzahlung verlassen? Wohl kaum. Daher ist es ratsam, auch alternativ für den Ruhestand vorzusorgen - um davon zehren zu können. Finanzexperten und der deutsche Staat rufen Rentenzahler dazu auf, auch privat eine Altersvorsorge voranzutreiben. In Deutschland bieten sich einige Möglichkeiten an, darüber klären Portale wie Finanztip.de auf: Immobilien, Wertpapiere, Fonds, ein ETF-Sparplan, Gold oder eine Festgeldanlage. Optimalerweise lässt sich mit daraus entstandenen Renditen beziehungsweise Zinsen die Altersrente aufstocken. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass es weitere Instrumente gibt, die den vorzeitigen Ruhestand finanziell möglich machen:

Der Bausparvertrag ist fällig

Eine Lebensversicherung wird ausgezahlt

Der Arbeitgeber zahlt für ein früheres Ausscheiden eine Abfindung

Natürlich werden auch Erbschaften werden bei vielen Menschen berücksichtigt, wenn es um die Planung einer vorgezogenen Altersrente geht.

Finanzierung einer Frührente: Dazu raten Experten

Bei einer geplanten Frührente rät die Verbraucherzentrale zu einer Bestandsaufnahme, um verschiedene Anlagen und Einkommensmodelle zu sortieren. Diesbezüglich und auch im Hinblick auf die Ausgaben ist ein strukturelles Vorgehen beziehungsweise eine Übersicht unverzichtbar. Was sich noch anbietet, um für eine Frührente finanziell die Weichen zu stellen, sind private Rentenversicherungen von Finanzvermittlern. Jedoch rät die Verbraucherzentrale eher zu Alternativen, weil bei dem genannten Instrument die Provisionen am höchsten sind und sie oft nur aus diesem Grund empfohlen werden. Besser sei es zum Beispiel, Rentenpunkte zu kaufen mit zusätzlichen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung.

Ein wichtiger Aspekt für die Kalkulation des finanziellen Bedarfs sind derweil steuerliche Ausgaben wie die Rentensteuer, aber auch ähnlich gelagerte Kosten. Was im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit in Deutschland nicht wenige Menschen kritisieren, darunter Sozialverbände und Parteien: Kapitaleinkünfte erfordern teilweise deutlich weniger Steuern als Einkünfte durch Arbeit.

Einkommen für (Früh-)Rentner: Seit 2023 attraktiver denn je

Wie kann sich ein Frührentner beziehungsweise eine Frührentnerin finanziell über Wasser halten? Wenn es um die Finanzierung der Frührente geht, kann man auch einen anderen Weg beschreiten: Reicht das Geld im Alter nicht, lässt sich - sofern es die Gesundheit mitmacht - per Nebenjob etwas hinzuverdienen, um das Renteneinkommen aufzustocken.

Der Bundestag hat die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten mittlerweile nämlich komplett gestrichen. So können Frührentner seit Anfang 2023 beliebig viel hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird.