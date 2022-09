Haferflocken im Test: Mineralöl, Gifte & Pestizide in Produkten von Rewe und Co.

Öko-Test hat 29 kernige Haferflocken getestet. Der Haferflocken-Test 2022 bringt einige Gewinner hervor, vier Produkte fallen aber krachend durch.

Auf vielen Frühstückstischen in Deutschland dürfen sie nicht fehlen und sie können als Ergänzung in zahlreichen Gerichten dienen: Haferflocken zählen zu den gesunden Nahrungsmitteln, welche eine ausgewogene Ernährung gut ergänzen. Öko-Test hat nun aber herausgefunden, dass in einigen Produkten auch kritische Stoffe und sogar Gifte enthalten sind. Die Expertinnen und Experten haben für die Ausgabe 10/2022 des Verbrauchermagazins 29 kernige Haferflocken unter die Lupe genommen.

Öko-Test: Haferflocken-Test 2022 – Bio schneidet besser ab

Ein klarer Trend ist bei dem Haferflocken-Test schnell zu erkennen: 16 der 29 getesteten Produkte haben eine Bio-Zertifizierung. Diese schneiden deutlich besser ab als die anderen Packungen. Elf der 16 Bio-Produkte dürfen sich über die Bewertung "sehr gut" freuen. Drei zeichnete Öko-Test mit "gut aus" und zwei weitere mit "befriedigend".

Auch bei den konventionellen Haferflocken gibt es einige Top-Produkte, es gibt aber auch einige negative Ausreißen. Sieben der Packungen erzielten die Bestbewertung von "sehr gut". Zwei der konventionellen Haferflocken-Produkte sind "befriedigend". Vier erhielten von Öko Test hingegen die Note 6 mit dem Label "ungenügend". Auffällig ist, dass nur eines der konventionellen Produkte frei von Spritzmitteln ist. In allen anderen sind Pestizide enthalten. Bei den Bio-Haferflocken sind davon deutlich weniger Produkte betroffen. Allerdings wiesen die Expertinnen und Experten von Öko-Test bei vielen der Bio-Produkte Spuren von Schimmelpilzgiften nach. Gleiches Bild zeigte sich aber auch bei den konventionellen Haferflocken.

Beste Haferflocken 2022: Testsieger und Preistipp

Die Top-Empfehlung ist auf Grund der Ergebnisse von Öko-Test ein Produkt von Alnatura. Es handelt sich um die Packung "Alnatura Haferflocken Großblatt". Sie bekam die Note sehr gut und enthält keine Mineralölbestandteile oder Pestizide. Spuren von Schimmelpilzgiften sind enthalten. Das Produkt ist für 2,38 Euro pro Kilogramm zu haben.

Beim Preis-Leistungsverhältnis überzeugen auch zwei andere Haferflocken. Die "Gut&Günstig Haferflocken kernig" sind für 1,58 Euro pro Kilo zu haben und bekamen von Öko-Test ebenfalls die Note "sehr gut". Spuren von Pestiziden und Schimmelpilzgiften sind enthalten.

Der Bio-Preistipp ist das Produkt "K-Bio Kernige Haferflocken". Die Packung wurde ebenfalls mit sehr gut ausgezeichnet, enthält Spuren von Schimmelpilzgiften und Mineralölbestandteilen. Kostenpunkt: 1,90 Euro pro Kilogramm.

Testsieger: Alnatura Haferflocken Großblatt

Großblatt Bio-Preistipp: K-Bio Kernige Haferflocken

K-Bio Kernige Preistipp: Gut&Günstig Haferflocken kernig

Haferflocken-Test 2022: Auf diese Produkte sollten Sie verzichten

Der Haferflocken-Test 2022 von Öko-Test hat nicht nur Gewinner hervorgebracht, sondern auch Produkte aufgedeckt, von denen Sie die Finger lassen sollten. Vier Produkte sind durch den Test gerauscht. In allen vier Haferflocken-Packungen wurden Pestizide nachgewiesen. Bei drei der Haferflocken wurde sogar Glyphosat entdeckt. Mineralölbestandteile sind in zwei der Produkte enthalten.

Besonders schwerwiegend sind Nachweise von Schimmelpilzgiften in hohen Mengen bei den Produkten. Es handelt sich um T-2-/HT-2-Toxine, welche ein hohes toxikologisches Potenzial mitbringen. Sie können lebende Zellen zerstören und schädigen und auch krebserregend sein. Auch das Immunsystem kann geschädigt werden. Auch deswegen sollte laut Öko-Test auf den Kauf der folgenden Haferflocken verzichtet werden.

Rewe : Ja! Kernige Haferflocken

Ja! Kernige Aldi : Knusperone Kernige Haferflocken

Knusperone Kernige Norma: Golden Breakfast Haferflocken kernig

Golden Breakfast kernig Zentrale Handelsgesellschaft: Jeden Tag Haferflocken kernig