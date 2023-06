Konsum

11:56 Uhr

Einkaufen mit gutem Gewissen: Was sagen Klimasiegel wirklich aus?

Plus Klimasiegel sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, klimabewusst einzukaufen. Aber was sagen sie wirklich aus? Kritiker fordern Verbesserungen.

Von Christina Heller-Beschnitt Artikel anhören Shape

Die Sommer werden heißer, der Schnee im Winter weniger – anders ausgedrückt: Die Folgen des Klimawandels werden für alle spürbar. Auch deshalb machen sich mehr Menschen Gedanken darüber, wie sie klimafreundlich einkaufen können. Und der Markt macht es ihnen vermeintlich leicht, denn viele Produkte tragen Klimasiegel. Sie weisen etwas als "klimaneutral" oder sogar "klimapositiv" aus. Klingt wie eine gute Entscheidungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher. Doch diese Siegel werden heftig kritisiert. Warum? Und was heißt das für Kundinnen und Kunden?

Welche Klimasiegel gibt es?

Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Anbieter von Klimasiegeln. Wie viele es genau sind, ist nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg nicht zu ermitteln. "Das ist ein Geschäftsmodell, es kommen immer wieder neue Siegel auf. Inzwischen gibt es eine unübersehbare Anzahl", sagt Tristan Jorde, der sich bei der Verbraucherzentrale Hamburg mit dem Thema Nachhaltiger Konsum befasst. Das Versprechen, das die Siegel geben, ist aber immer das Gleiche: Durch dieses Produkt sei kein zusätzliches CO 2 in die Atmosphäre gelangt. Manche Siegel kennzeichnen Produkte als klimapositiv. Das heißt: Die Ware soll der Atmosphäre sogar mehr CO 2 entziehen, als bei ihrer Herstellung entstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen