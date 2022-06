Netzagentur-Chef: Verdreifachung der Gasrechnung möglich

Der Chef der Bundesnetzagentur warnt davor, dass sich Verbraucher auf eine Verdreifachung der bisheringen Gasrechnung einstellen müssen.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält eine Verdreifachung der Verbraucherpreise für Gas für möglich. "Wenn man es hochrechnet, kommt es sehr darauf an, wie Sie heizen, wie Ihr Gebäude gebaut ist. Aber es kann zu einer Verdreifachung der bisherigen Gasrechnung kommen". Das sagte Müller am Donnerstag den Sendern RTL/ntv.

Gas-Engpass: Preisniveau sprunghaft um 50 Prozent gestiegen

Russland drosselt seit vergangener Woche Gaslieferungen nach Deutschland. Seitdem sei das Preisniveau nochmals um 50 Prozent gestiegen, so Müller. "Viele Gasimporteure sagen, sie würden das gerne weitergeben", sagte Müller. Doch dazu müsste die Preisanpassungsklausel aktiviert werden. Ob das passiere, hänge sehr davon ab, wie sich die Gasflüsse weiterentwickelten. "Wir wissen, dass am 11. Juli ein Wartungsfenster droht. Da wird Nord Stream 1 komplett runtergefahren, und wir wissen nicht, was danach passiert."

