2G oder 3G? Alles, was Sie in diesem Winter für Ihren Skiurlaub wissen müssen

Plus Skiurlauberinnen und -urlauber hoffen sehnsüchtig auf diese Wintersaison, nachdem die vergangene fast komplett ausfiel. Welche Corona-Regeln und Hygienekonzepte gelten.

Pisten, Pulver, Skivergnügen: Urlauber und Urlauberinnen mussten darauf lange warten. Die meisten standen im März 2020 das letzte Mal auf Skiern, denn der vergangene Winter war aus Corona-Gründen für die allermeisten ein Totalausfall. Ob die bevorstehende Saison wieder so mager ausfällt? Wir haben Bergbahnen und Tourismusverbände gefragt, wie sie die kommende Skisaison wieder zum entspannten Genuss machen wollen…