Weihnachten in New York: So wird die Weihnachtszeit gefeiert

Weihnachten in New York hat neben dem Baum am Rockefeller Center noch viele weitere Attraktionen zu bieten. Ab wann wird die Stadt geschmückt? Wie wird die Weihnachtszeit gefeiert?

Weihnachten in New York verbringen – ein Wunsch, der bei vielen auf der Bucket List steht. Welche Aktivitäten sind in New York zur Weihnachtszeit geboten? Welche Unterschiede gibt es zu Deutschland? Welche Restaurants schmücken ihre Räumlichkeiten besonders festlich? In diesem Artikel finden Sie die Antworten.

Wann beginnt Weihnachten in New York? Ab wann wird geschmückt?

Die "Winter Holiday Season" wird in den USA vom 1. Dezember bis zum 7. Januar gefeiert. Die Feiertage starten wie in Deutschland am 24. Dezember mit dem "Christmas Eve" ( Heiligabend). In Florida gilt auch der 23. Dezember bereits als "Christmas Holiday". Geschmückt wird aber bereits viel früher. Etliche Läden und Restaurants dekorieren ihre Räumlichkeiten bereits Mitte November. Auch der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center wird meist bereits Mitte November aufgestellt. Die Einweihungsfeier findet Ende November statt.

Weihnachten in New York: Die Weihnachtszeit wird in Restaurants zelebriert

Bereits Ende November werden die ersten Weihnachtsdekorationen aufgestellt. Selbst kleine Läden stellen Dekorationen auf die Straße oder beleuchten die Schaufenster. Diese Bars oder Läden sind besonders bekannt für ihre üppigen Weihnachtsdekorationen:

1. Oscar Wilde

Oscar Wilde in der West Street in Manhatten, ist ein Bistro, das bekannt für seine Weihnachtsdekoration ist.

2. Lillie's Victorian Establishment

Die Bar mit Restaurant hat mit 4,5 Sternen eine hervorragende Bewertung. Normalerweise besticht das Restaurant mit Dekorationen im viktorianischen Stil, doch an Weihnachten verwandelt es sich in ein "Winter-Wonderland".

3. Rolf's Bar & Restaurant

Das Rolf's ist ein deutsches Restaurant in der Nähe des Empire State Buildings. An Weihnachten ist die Decke komplett mit Deko geschmückt.

4. Papillon Bistro & Bar

Das Papillon stellt seine Weihnachtsdekoration teilweise bereits Mitte November auf. Sogar das Treppenhaus ist dekoriert.

Rockefeller Center: Interessante Fakten zum größten Weihnachtsbaum in New York

Die wohl bekannteste Attraktion zu Weihnachten in New York ist der Baum am Rockefeller Center. Interessante Fakten zum Baum finden Sie hier:

Im Jahr 1931 wurde zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York aufgestellt.

am in aufgestellt. Mehr als 50.000 LED-Lichter schmücken den Weihnachtsbaum .

. Die elektrischen Kabel haben insgesamt eine Länge von etwa acht Kilometern.

Die Erleuchtungszeremonie findet immer Ende November statt.

Unter dem Weihnachtsbaum gibt es eine Eislaufbahn.

gibt es eine Eislaufbahn. Täglich kommen etwa 500.000 Besucher, um den Baum zu besichtigen.

Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York wird erst Mitte Januar wieder abgebaut.

am in wird erst Mitte Januar wieder abgebaut. Der Baum wiegt meist mehr als zehn Tonnen.

Auf der Spitze des Weihnachtsbaums in New York befindet sich ein Stern aus echten Swarovski-Kristallen. Er ist mehr als eine Million Dollar Wert und wiegt 408,23 Kilogramm.

in befindet sich ein Stern aus echten Swarovski-Kristallen. Er ist mehr als eine Million Dollar Wert und wiegt 408,23 Kilogramm. Der größte Baum, der je am Rockefeller Center stand, wurde im Jahr 1999 aufgestellt und war 30 Meter hoch.

New York vs. Deutschland: Die Weihnachtszeit mit Bräuchen und Dinner

Ähnlich wie an Weihnachten in England, wird der Weihnachtsbaum in New York in den Haushalten früher aufgestellt als in Deutschland , wo der Weihnachtsbaum traditionell erst an Heiligabend geschmückt wird. In Amerika heißt der Weihnachtsmann " Santa Claus " und die Kinder schreiben dem Weihnachtsmann Briefe. In England werden die Briefe an "Father Christmas" verbrannt, eine Tradition, die sich in den USA nicht durchgesetzt hat. In New York wird "Merry Christmas" (Frohe Weihnachten ) teilweise bereits ab dem 1. Dezember gewünscht. In Deutschland werden Weihnachtsgrüße erst ab Heiligabend versendet. Adventsgrüße gibt es in Deutschland schon früher. In New York ist es nicht üblich den Advent zu feiern, demnach gibt es auch keinen Adventskranz mit Kerzen. Trotzdem werden geschmückte Kränze aus Tannenzweigen an die Türen gehängt. Sehr beliebt an Weihnachten sind in den USA "Ugly Christmas Sweaters" (hässliche Weihnachtspullis). Je bunter und kitschiger, desto besser. Auch in Deutschland gibt es sie in immer mehr Läden zu kaufen, der Brauch hat sich hierzulande aber bisher nicht durchgesetzt. Schön hässlich? Weihnachtspullis haben Saison. Wer sie anziehen will, sollte aber den passenden Anlass wählen: Weihnachtsmärkte zum Beispiel. Foto: Bernd Diekjobst, dpa-tmn In großen Einkaufszentren in New York gibt es im Dezember einen Weihnachtsmann, mit dem man Fotos machen kann. In den USA ist es auch üblich Weihnachtskarten zu verschicken. Meist werden Familienfotos verschickt. Heiligabend , der 24. Dezember, wird in New York nicht groß mit der Familie gefeiert. "Christmas Eve" dient eher zur Vorbereitung auf " Christmas Day ", den 25. Dezember. Erst an " Christmas Day " werden die Geschenke ausgepackt. In New York wird Weihnachtsdeko sehr ernst genommen. Es ist nicht unüblich, dass ganze Straßen komplett beleuchtet sind – zum Beispiel in Dyker Heights. Traditionell wird in den USA an Weihnachten Truthahn serviert. Zum Nachtisch gibt es dann einen "pie" (Torte) und meist wird dazu "Eggnog" (Eierlikör) serviert. In den USA wird zur Weihnachtszeit gerne ein "Elf on the Shelf" (Elf auf dem Regal) platziert. Er ist Santas Helfer und soll das Benehmen der Kinder überwachen. Der Elf wandert von Raum zu Raum. Gerne spielen Kinder Streiche und schieben sie auf den "Elf on the Shelf".

Bekannte Weihnachtsmärkte in New York

Die drei größten Weihnachtsmärkte in Manhattan befinden sich am:

Bryant Park " Winter Village ": mit einer kostenlosen Eislaufbahn

mit einer kostenlosen Eislaufbahn Columbus Circle : ähnelt europäischen Weihnachtsmärkten

ähnelt europäischen Weihnachtsmärkten Union Square : viele kleine Shops sind vertreten

Weihnachten in New York 2023: Lichter zur Weihnachtszeit in Dyker Heights

Eine beliebte Weihnachtstradition in New York ist die Besichtigung der Lichter in Dyker Heights. Das Viertel in Brooklyn wird jährlich von Millionen von Touristen besucht, obwohl sich die Attraktion in einem Wohnviertel befindet. Die Bewohner von Dyker Heights schmücken ihre Häuser jedes Jahr mit aufwendigen Lichtern und Weihnachtsdekorationen. Touren führen überwiegend in die 83th und 86th Street und besichtigen Häuser zwischen der 10th und 12th Avenue. Eines der bekanntesten Häuser ist das Lucy Spata Haus. Es befindet sich in der 84th Street. Die Bewohner von Dyker Heights sind nicht verpflichtet Lichter aufzustellen, deswegen sieht das Spektakel jedes Jahr ein wenig anders aus.

Das Viertel ist gut mit der U-Bahn zu erreichen. Auf dem Rückweg kann bei einem Spaziergang über die Brooklyn Bridge noch die Skyline von Manhattan bewundert werden. Schal und Mütze nicht vergessen.





Weihnachtszeit: Weihnachtsshopping und Schaufenster in New York

Macy's ist der größte Warenhausbetreiber in den USA und wurde bereits 1858 gegründet. Die ersten weihnachtlichen Schaufenster hat das Unternehmen bereits 1874 ausgestellt. Seither ist es Tradition. Vor allem in der 5th Street in Manhatten können beim Weihnachtsshopping etliche geschmückte Schaufenster bewundert werden.

Das Macy's am Herald Square in New York ist eines der größten Kaufhäuser der Welt. Jedes Jahr ist der Laden üppig geschmückt. In der "Holiday Lane" kann Weihnachtsdeko geshoppt und ein Brief an Santa gesendet werden. Auch die bekannte Kaufhauskette Bloomingdale's und der Spielwarenladen FAO Schwarz sind zum Weihnachtsshopping sehr beliebt.





Welche Weihnachtsfilme spielen in New York?

Es gibt einige Weihnachtsfilme, die in New York gedreht wurden. Zum Beispiel: