vor 18 Min.

15 Kandidaten für den Ichenhauser Stadtrat

Welche Ziele sich die SPD für die Zukunft der Kommune gesetzt hat.

Mit 15 Stadtratskandidaten und damit fünf mehr als beim vergangenen Urnengang sehen sich die Ichenhauser Sozialdemokraten gut aufgestellt für die Kommunalwahl im nächsten Jahr.

„Unsere Liste ist ein attraktives Angebot an die Bürgerinnen und Bürger Ichenhausens und den Ortsteilen“, betonte die Ortsvorsitzende und Spitzenkandidatin Gerlinde A. Schweiger bei der Nominierungsversammlung. Man habe einen „guten Querschnitt der Bürgerschaft Ichenhausens hinbekommen“, vom Schüler bis zum Rentner, vom Angestellten bis zum Unternehmer. Mit zwei Kandidatinnen auf den ersten vier Plätzen sei auch die nötige „Frauenpower“ sichergestellt.

Wichtige Themen im bevorstehenden Kommunalwahlwettbewerb sind für die SPD unter anderem die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs insbesondere in den Ortsteilen, der Umweltschutz auch auf der kommunalen Ebene und mehr Unterstützung für Unternehmen, die sich in Ichenhausen oder den Ortsteilen ansiedeln möchten. Schweiger hofft auf einen fairen Wettbewerb, der sich an den Sachthemen orientiert, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Kandidaten der SPD für den Stadtrat Ichenhausen

Gerlinde A. Schweiger (Stadträtin, Sekretärin im Ruhestand), Karl-Heinz Schweiger (Rentner), Rüdiger Weschta (Fachkrankenpfleger), Verena Weitmann (Umweltplanung/Ingenieurin Ökologie), Klaus Wegwarth (Maschinenbautechniker), Jürgen Hammerschmidt (selbstständiger Kaufmann), Michael Schade (Angestellter), Anna Kuske (Arztsekretärin im Ruhestand), Thomas Zöllner (Unternehmer), Horst Kaden (Rentner), Necip Ikbal (Maschinen- und Anlagenführer), Ilian Caliskan (Schüler), Astrid Seiler (gelernte Heilerziehungspflegerin), Hans Bumberger (Rentner), Rudolf Schneider (Diplom-Bankbetriebswirt).

Für den neu zu wählenden Kreistag kandidieren auf der SPD-Liste: Gerlinde A. Schweiger (Platz 7), Karl-Heinz Schweiger (Platz 34), Rüdiger Weschta (Platz 48), Klaus Wegwarth (Platz 52), Rudolf Schneider (Platz 57). (zg)

Themen folgen