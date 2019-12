vor 2 Min.

150 Pakete für Hilfsbedürftige in der Region geschnürt

Rund 150 Pakete verteilt das Weihnachtskomitee Günzburg auch in diesem Jahr wieder an Bedürftige. Mit angepackt haben heuer Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Dominikus-Zimmermann-Realschule.

Von Walter Kaiser

Zahlreiche helfende Hände waren auch dieses Jahr wieder notwendig. Rund 150 Pakete für Bedürftige haben die Ehrenamtlichen des Weihnachtskomitees Günzburg in diesem Jahr erneut gefüllt – mit Lebensmitteln, Süßigkeiten, Kosmetikartikeln und allerlei Nützlichem. Unterstützt wurde Ingelore Köppler, die Vorsitzende des Komitees, am Samstag von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften der Dominikus-Zimmermann-Realschule. Wie in den vergangenen Jahren haben auch heuer wieder zahlreiche Spender sowie Helfer des Roten Kreuzes und der Caritas die Arbeit des Weihnachtskomitees unterstützt.

Auf Vermittlung der Caritas gehen die Pakete an Bedürftige in Günzburg und Leipheim. Bewohner der Altenheime werden ebenso bedacht wie Menschen, die nicht nur die Feiertage im Obdachlosenheim oder in der Wärmestube verbringen. Es gebe „offene, vielfach auch verschämte Armut in der Stadt“, erklärt Ingelore Köppler, die seit 1994 das Weihnachtskomitee leitet.

Dank zahlreicher Firmen- und Privatspenden konnten wieder etwa 150 Pakete gepackt werden. Neben Lebensmitteln, Süßigkeiten und Drogerieartikeln wird in jedem Jahr auch noch eine kleine Besonderheit verpackt – diesmal sind es Handtücher.

Obere Apotheke spendet Gutscheine im Wert von zehn Euro

Jan Jaud, der Inhaber der Oberen Apotheke am Günzburger Marktplatz, hat zudem Gutscheine im Wert von je zehn Euro gespendet, wie Ingelore Köppler dankbar vermerkt. „Aber auch viele andere unterstützen uns jedes Jahr.“ Unter anderem Ehrenamtliche des Roten Kreuzes, die die Pakete zu den Empfängern bringen, sowie Wohlfahrtsverbände, Kirchen und heimische Unternehmen.

Gefüllt wurden die Pakete am Samstag in der Dominikus-Zimmermann-Realschule. Mit angepackt haben auch Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Realschule. Sie alle haben sich in ihrer Freizeit etliche Stunden in den Dienst der guten Sache gestellt.

Das Weihnachtskomitee war in der unmittelbaren Nachkriegszeit von der früheren Stadträtin Agnes Giering und dem seinerzeitigen Apotheker Dr. Jaud ins Leben gerufen worden, um zunächst den Kindern armer Familien eine weihnachtliche Freude zu bereiten. Inzwischen werden auch Ältere mit den Paketen bedacht.

Ingelore Köppler: „Die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt von Jahr zu Jahr.“

