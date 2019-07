13:02 Uhr

20.000 Euro Schaden durch vier Einbrüche

In Burtenbach sind Unbekannte in Firmengebäude eingebrochen.

Gleich mehrere gewerbliche Objekte haben Einbrecher in Burtenbach heimgesucht.

In der Nacht auf Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in vier gewerbliche Objekte an der Industriestraße und am Schäferberg in Burtenbach eingedrungen. Es wurden jeweils Fenster oder Türen aufgehebelt und die Hallen und Büroräume durchsucht.

Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro, meldet die Polizei. Zeugenhinweise nimmt unter Telefon 08222/96900 die Polizeiinspektion Burgau entgegen. (zg)

Themen Folgen