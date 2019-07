vor 43 Min.

50 Jahre Ernst Klimmer GmbH: Hightech aus Burgau

Am Samstag feierte die Firma mit einem Tag der offenen Tür ihr 50-jähriges Bestehen. Was dem Unternehmen auch in Zukunft wichtig ist.

Von Peter Wieser

Es gibt so gut wie keinen Automobilhersteller, mit dem die Ernst Klimmer GmbH nicht in Verbindung steht – speziell, wenn es um die Herstellung sogenannter Flansche, Verbindungselemente von Abgasanlagen, geht. Das ausschließlich in Burgau produzierende Unternehmen agiert weltweit und ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Am Samstag feierte die Ernst Klimmer GmbH ihr 50-Jähriges Bestehen. Bei einem Tag der offenen Tür konnte die Bevölkerung einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Das Unternehmen beschäftigt gut 320 Mitarbeiter und ist einer der führenden Anbieter für hochtechnologische Lösungen im Bereich der Stanz- und Umformtechnik. Hunderte von Besuchern waren am Samstag auf das Betriebsgelände an der Burgauer Ostpreußenstraße gekommen, um sich über die eigene Konstruktion mit immer komplexer werdenden Maschinen bis hin zu den bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmten Produktionsabläufen zu informieren.

Eine Erfolgsgeschichte in fünf Jahrzehnten

Die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen fünf Jahrzehnten lässt sich als eine Erfolgsgeschichte beschreiben. 1969 übernahm Firmengründer Ernst Klimmer den Betrieb am Burgauer Stockerweg, in dem er zuvor selbst eine Lehre zum Werkzeugmacher absolviert hatte. Klimmer betonte: „Die einzige Chance, einen solchen Betrieb aufzubauen, war, ein guter Werkzeugmacher zu sein.“ Der Werkzeugbau sei auch heute noch die Basis des Unternehmens.

Maschinen könne jeder kaufen, das Entscheidende seien die Teile, die herauskommen. Neben der Herstellung von Formen und Stanzwerkzeugen folgte die Produktion erster Serien, darunter Heckenscherenmesser für einen großen Gartengerätehersteller. Aus der Zusammenarbeit mit der Firma Geze, seinerzeit unter anderem Hersteller für Türschließer, stieg das Unternehmen neben der Herstellung von Langlaufbindungen in die Produktion von Skiträgern und vor allem von Skistoppern ein. Mehr als eine Million in der Markgrafenstadt produzierter Skistopper gingen Ende der 70er Jahre jährlich um die Welt.

In den 80ern stieg man die die Automobilindustrie ein

Der Werkzeugbau und das Know-how, sozusagen Keimzelle und Herzstück, bilden auch heute noch eine wichtige Säule im Unternehmen. Hauptgeschäft sind das Umformen und das Stanzen in einer Materialdicke von bis zu 16 Millimetern. In den 80er Jahren war dies der Einstieg in die Automobilindustrie, zumal der Name Klimmer für präzise Bauteile bekannt war. „Wenn’s ein Problem gibt, dann geht man zum Klimmer“, habe es geheißen, erzählte Ernst Klimmer.

Ausbildung nimmt im Hause Klimmer einen hohen Stellenwert ein. Am Samstag präsentierten sich auch die Nachwuchskräfte von morgen und ermöglichten Blicke hinter die Kulissen des Unternehmens. Bild: Peter Wieser

Nach dem Umzug 1987 vom Stockerweg zum heutigen Standort an der Ostpreußenstraße und verschiedenen Erweiterungen folgte in den vergangenen zehn Jahren eine ganzheitliche strategische Neuausrichtung des Unternehmens. „Mit dem Wachstum der Kunden sind auch wir gewachsen und haben die gestiegenen Anforderungen immer erfüllt“, erklärte Torsten Klimmer, seit 2012 alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. „Wenn eine neue Technologie kam, waren wir immer mit dabei und sind es auch heute noch.“ Im Flanschbereich und vor allem beim Feinschneiden in höchster Präzision und ohne weitere Nachbearbeitung zählt die Ernst Klimmer GmbH heute zu den drei weltweit führenden Unternehmen.

Das Unternehmen steht zum Standort Burgau

„Es wird weitere Wachstumspläne geben“, verriet Torsten Klimmer. Der Standort Burgau sei ein guter und sehr wichtiger und werde auch in Zukunft der Mittelpunkt sein, fügte er hinzu und meint damit die Nähe zu München, Stuttgart und Ingolstadt, wo sich die Entwicklungsstandorte einiger der großen Automobilhersteller befinden.

Gerade die Ausbildung nimmt einen weiteren wichtigen Stellenwert im Unternehmen ein. Auch das vermittelte der Tag der offenen Tür am Samstag, bei dem sich auch die Fachkräfte von morgen an verschiedenen Ständen präsentierten. „Wir haben immer ausgebildet“, erklärte Ernst Klimmer. „Die Ausbildung ist unser Nachwuchs.“

Nahezu alle leitenden Mitarbeiter hätten im Unternehmen eine Lehre begonnen und seien über die Meisterschule, die Technikerschule oder über Weiterbildungen in leitende Positionen gelangt. Von den sieben Mitarbeitern, die er aus seinem Ausbildungsbetrieb übernommen habe, seien bis vor kurzem noch vier in Führungspositionen beschäftigt gewesen. Sie hätten die technische Entwicklung federführend begleitet und seien bis zum Schluss eine entscheidende Stütze der Produktion gewesen. Das Unternehmen sieht sich als Partner der Mitarbeiter: Gemeinsam hätten sie zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen, betonte Torsten Klimmer.

Themen Folgen