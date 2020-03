25.03.2020

Abgesagt und verschoben

Die aktuelleTerminübersicht

Weitere Termine sind wegen Corona abgesagt worden:

Die Kolpingsfamilie Burgau muss die für 28. März angesetzte Mitgliederversammlung absagen. Vorsitzender Dieter Joas hofft, dass der neue Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer, der zugesagt hatte, zum Nachholtermin für die Generalversammlung im Albertus-Magnus-Haus kommen kann. Ein Termin steht derzeit noch nicht fest.

Der für den 2. April geplante Kreisseniorennachmittag in Burtenbach ist abgesagt. Wer schon eine Eintrittskarte des Seniorenclubs Konzenberg hat, wird gebeten, sie aufzubewahren, da sie weiterhin ihre Gültigkeit behält.

In der evangelischen Kirchengemeinde Burtenbach sind Gruppen, Kreise und Veranstaltungen im Martin-Luther-Haus in Burtenbach sowie im Philipp-Melanchthon-Haus in Jettingen-Scheppach abgesagt. Auch entfallen alle Gottesdienste in der Johanneskirche Burtenbach und im Philipp-Melanchthon-Haus. Erlaubt sind nur Trauergottesdienste auf dem Friedhof mit maximal 15 Personen. Das Pfarramtsbüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen, aber montags und mittwochs telefonisch von 8 bis 12.30 Uhr zu erreichen. Der Pfarrer ist jederzeit unter Telefon 08285/231 für ein Gespräch telefonisch zu erreichen. Als Zeichen der Solidarität kann jeder täglich um 19 Uhr eine Kerze als Licht der Hoffnung ins offene Fenster stellen, während in der Johanneskirche Burtenbach die Osterkerze entzündet wird. Zum Klang der Glocken wird gebetet, in jedem Haushalt für sich. Wegen der Zeitumstellung verschiebt sich die Aktion ab Sonntag, 29. März, von 19 auf 20 Uhr. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es auf der Homepage: www.evangelisch-burtenbach.de und zwei Videobotschaften des Pfarrers gibt es auf www.facebook.com/Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Burtenbach Wer Unterstützung im häuslichen Bereich benötigt, kann das Freiwilligenzentrum Stellwerk unter Telefon 08221/9301010 oder www.fz-stellwerk.de kontaktieren.

Der für 28. März geplante Tag der offenen Tür der Maria-Ward-Schulen wird zunächst auf Samstag, 25. April, verlegt.

Natürlich entfallen auch in Ichenhausen die Gottesdienste. Die Evangelisch-Lutherische Kirche weist darauf hin, dass die Pfarrerin für die Menschen da ist, per Mail an Christa. Auernhammer@elkb.de oder per Telefon unter 08223/4638. Dort solle man eventuell eine Nachricht hinterlassen. Montags bis freitags um 18 Uhr und am Wochenende wird zu den gewohnten Gottesdienstzeiten in St. Peter und Paul das Gebet für die Gemeinde gehalten – jeder Haushalt für sich, die Pfarrerin beim Licht der Osterkerze.

Die für 17. April geplante Jahreshauptversammlung der Oldtimerfreunde Kemnat-Mindeltal wird verschoben. Auch die Öffnung vom „Museum im Dorf“ in Kemnat im April wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Das Monatstreffen der Eisenbahner am Dienstag, 7. April, im Gasthof Post in Leipheim fällt aus.

Um in Zeiten der physischen Kontaktvermeidung einer sozialen Distanzierung entgegenzuwirken, haben die bayerischen Volkshochschulen ein gemeinsames Online-Programm auf die Beine gestellt. Es werden Vorträge, Seminare und kabarettistische Veranstaltungen live im Internet übertragen und für eine spätere Wiedergabe aufgezeichnet. Täglich neue Online-Veranstaltungen finden jeweils um 10 und 19.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal „vhs.daheim“ statt.

Die Generalversammlung des FC Silheim ist abgesagt und auf einen späteren, noch unbekannten Termin verschoben. (zg)

