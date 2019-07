24.07.2019

Abschied von der Mittelschule

Für die Besten gibt es eine besondere Auszeichnung

In einem feierlichen Rahmen sind 16 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a aus der Mittelschule Offingen entlassen. Die Feierlichkeiten begannen in der Kirche St. Georg mit einer besinnlichen Andacht zum Thema „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ und fanden ihren Höhepunkt im Festakt in der Aula der Schule.

Lena Roth (Soziales), Kevin Supes (Wirtschaft) und Sascha Mayr (Technik) wurden für die besten Projektprüfungen von Herrn Lindner von der Raiffeisenbank Aschberg mit dem Geldpreis „MS-Award“ gewürdigt. Der Schulbeste Kevin Supes (1,4) wurde von Bürgermeister Thomas Wörz ebenfalls mit einer Geldzuwendung ausgezeichnet.

Umrahmt wurde die Feier durch kreative und wertschätzende Einlagen verschiedener Klassen aus der Grund- und Mittelschule. Die Entlassschüler der Grund- und Mittelschule Offingen sind:

Marilu Angeletti, Mercan Cicek, Leon Fischer, Bianca Höckenkamp, Fabian Höckenkamp, Sascha Mayr, Jan Meißner-Seidel, Tobias Richter, Lena Roth, Georg Schmucker, Franz Schwarz, Koray Solak, Jasmin Sommer, Kevin Supes, Joelina Wiedemann sowie David Wiedenmann. (zg)

