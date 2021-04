Abstiegskandidaten proben den Aufstand: Wie der Abbruch im Amateurfußball abläuft

Plus Gilt der neue Passus der Spielordnung aktuell überhaupt? Etwa 50 Vereine in Bayern melden Zweifel an. Wie es jetzt für die Amateurfußballer weitergeht.

Der Fall scheint klar. Die coronabedingt über zwei Jahre gezogene Saison im bayerischen Amateurfußball wird aufgrund der Pandemie-Entwicklung abgebrochen, aus den erreichten Ergebnissen werden Tabellen gebildet und aus diesen nach der Quotientenregel Auf- und Absteiger benannt. So steht es in Paragraf 93, der im vergangenen Jahr in die Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) aufgenommen wurde.

Aber wie so häufig steckt auch hier der Teufel im Detail. Wäre es anders, hätte der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbands den Beschluss zum Abbruch der Spielzeit 2019/21 unter Hinweis auf staatliche Vorgaben im Umgang mit der Pandemie einfach verkünden können. Nun holt der Verband aber die Vereine ins Boot, will aus den Wortmeldungen möglichst vieler Beteiligter ein Meinungsbild zusammenbasteln. Vermutlich muss er das sogar.

Saisonabbruch: BFV hat bereits im vergangenen Jahr vorgesorgt

Hintergrund der auf den ersten Blick sonderbar anmutenden Strategie des BFV ist nämlich, dass der sogenannte „Abbruch-Paragraf“, salopp formuliert, womöglich auf tönernen juristischen Grundlagen ruht. Das ist den Verbandsoberen, an deren Spitze in Person von Rainer Koch ein Volljurist sitzt, bewusst. Entsprechend ungriffig wurde die Sache im Sommer 2020 auch formuliert.

Das ist der Paragraf 93 der BFV-Spielordnung 1 / 5 Zurück Vorwärts Idee Paragraf 93 ist überschrieben mit „Sonderregelung bei notwendigem Abbruch des Spieljahres aufgrund staatlicher oder kommunaler Verfügungslage oder höherer Gewalt“. Die umgangssprachlich als „Abbruch-Paragraf“ bezeichnete Passage wurde im August 2020 unter dem damals frischen Eindruck der Corona-Pandemie in die Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) eingeführt. Da die Spielordnung zuvor keine Vorkehrungen für einen Saisonabbruch enthalten hatte, musste der Verband hier für die Zukunft Rechtssicherheit herstellen.

Voraussetzung Paragraf 93 wird nur angewendet, wenn in einem vor dem Abbruch stehenden Spieljahr 75 Prozent aller Mannschaften der jeweiligen Spielgruppe mindestens 50 Prozent aller Punktspiele ausgetragen haben. Andernfalls wird die Saison annulliert, endet also ohne Wertung. In der aktuellen Runde 2019/21 haben bereits alle Männer-Spielgruppen in Bayern diese Voraussetzung erfüllt.

Quotientenregel Um im Falle eines Abbruchs nach Paragraf 93 faire Ranglisten zu gewährleisten, wird die sogenannte Quotientenregel eingeführt. Die entsprechende Verbands-Definition lautet: „Der Quotient errechnet sich aus der Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten und der gewerteten Spiele. Der Quotient wird stets auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Reihung der Mannschaften innerhalb einer Tabelle erfolgt nach absteigenden Quotienten“. Detailformulierungen regeln unter anderem das Vorgehen bei Quotientengleichheit.

Auf- und Abstieg Bei einem Abbruch nach Paragraf 93 bleiben die jeweils vor der Runde veröffentlichten Auf- und Abstiegsregelungen gültig. Zusätzlich heißt es: „Die Austragung von Relegations- und Entscheidungsspielen entfällt. Die Mannschaften verbleiben in ihrer Spielklasse“.

Inkrafttreten Stoff für mögliche juristische Nachspiele bieten jene Sätze im Abbruch-Paragrafen, die sich mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens beschäftigen. Aus der Fassung vom 20. August 2020 ging klar hervor, dass die neuen Regelungen ab 1. Juli 2021 gelten. Spätestens aus der aktuell zum 11. März 2021 angepassten Ordnung ist dieses Datum verschwunden. Nach wie vor heißt es aber: „Die Regelungen dieser Vorschrift gelten nicht für die bereits erfolgte Unterbrechung und Verlängerung des Spieljahres 2019/2020. Sollte jedoch das verlängerte Spieljahr 2019/2020 (...) auch nicht bis zum 30. Juni 2021 beendet werden können, gelten für die dann notwendige Abwicklung des Spieljahres 2019/2020 die Regelungen dieser Vorschrift“.

Was nicht für den Inhalt gilt, denn der ist eindeutig. Die Ergänzung zur Spielordnung wurde unter den ersten Eindrücken der Pandemie geboren und legte die Quotientenregel als Wertungsform für jene Fälle fest, in denen Wettbewerbsrunden „aufgrund höherer Gewalt, einer staatlichen oder kommunalen Verfügungslage nicht bis zum festgelegten Spieljahresende beendet werden können“.

Schwierig wird’s in Sachen Gültigkeitstermin. Der BFV selbst nannte den Paragrafen 93 damals eine „rechtssichere Regelung für die Zeit ab dem 1. Juli 2021“. Und der für Rechts- und Satzungsfragen zuständige BFV-Vizepräsident Reinhold Baier fügte hinzu: „Wir haben diese Regelung ausdrücklich für die Zukunft getroffen.“

Saisonabbruch: Drohen Klagen gegen die Entscheidung des Bayerischen Fußballverbands?

Genau das könnte nun zum Knackpunkt bei eventuell anstehenden Klagen werden. Prompt regte sich in den vergangenen Tagen Widerspruch. Der Tabellenletzte der Landesliga Nordwest, ASV Rimpar, richtete flugs einen offenen Brief an den BFV verbunden mit der Forderung, im Falle eines Saisonabbruchs zwar Aufsteiger zu küren, aber keine Absteiger zu benennen. Aus allen Teilen des Freistaats fanden sich schnell Unterzeichner dieser Forderung; am Ende waren es ungefähr 50, überwiegend abstiegsbedrohte Klubs. Nach unserer Redaktion vorliegenden Unterlagen allerdings schloss sich aus dem Landkreis Günzburg (noch) kein Verein diesem Appell an.

Falls der BFV dem Aufruf tatsächlich folgt, dürfte es in der kommenden Runde 2021/22 – so sie denn stattfindet – gebietsweise zu aufgeblähten Spielklassen kommen.

