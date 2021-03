vor 32 Min.

Alarm für Feuerwehr im Landkreis Günzburg kann nun auch per Handy kommen

Plus Das neue System hat einige Vorteile für die Feuerwehren im Landkreis Günzburg. Aus bestimmten Gründen soll es aber die anderen Wege nicht ersetzen.

Von Christian Kirstges

Wie die Feuerwehr alarmiert wird, ist vielerorts mehr oder minder seit Jahrzehnten gleich: per Sirene und/oder Funkmeldeempfänger. Jetzt kommt im Kreis Günzburg eine weitere Möglichkeit dazu: per Nachricht aufs Handy. So können die Aktiven auch weitere Informationen zum Einsatz erhalten – und wenn sich eine Feuerwehr dazu entschließt, ein paar Zusatzleistungen zu buchen, werden die Details auch auf einem Bildschirm im Gerätehaus und einem mobilen Computer im Fahrzeug angezeigt.

Was Kreisbrandrat Stefan Müller sowie Daniel Höfle vom Bereich Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamtes Günzburg wichtig ist: Es ist nur eine zusätzliche Alarmierung, Funkmelder und Sirene werden dadurch nicht überflüssig. Zum einen werden Sirenen weiter benötigt, etwa für den Katastrophenschutz. Während andernorts und in anderen Bundesländern die Anlagen nach dem Ende des Kalten Kriegs flächendeckend abgebaut wurden und jetzt wieder montiert würden, habe der Landkreis Günzburg sogar neue installiert.

Nach dem Funk wird jetzt auch der Alarm auf digital umgestellt

Zum anderen seien Sirene und Melder gesicherte Alarmierungswege, hier kann bei Problemen mit dem regulären Betrieb eine Notstromversorgung aktiviert werden. Wenn ein Handy keinen Empfang hat oder es Probleme bei einem Netzanbieter gibt, könne man keine Benachrichtigung in jedem Fall gewährleisten. Mit der Handymeldung, sagt der Kreisbrandrat, könne man im Normalfall mitunter noch ein paar mehr Leute erreichen als auf den anderen Wegen – und die App biete zusätzlich die Möglichkeit, dem Kommandanten eine Rückmeldung zu geben, ob man unterwegs ist oder nicht kann.

Grundsätzlich gibt es solch ein System schon, etwa als SMS. Aber jetzt sei man in der Lage, von analog auf digital umzustellen. So sollen auch die anderen Alarmierungsmöglichkeiten dieses Jahr umgerüstet werden, den digitalen Funk gibt es ja schon länger. Und während je nach Gebiet die Sirene und der Melder nicht immer richtig angesteuert werden können, soll sich das dank der digitalen Technik ändern. Der neue Funk habe sich bewährt, nicht erreichbare Punkte gebe es nur noch sehr wenige, ergänzt Daniel Hiller, der den Digitalfunk betreut.

Viele Feuerwehrleute im Kreis Günzburg haben keinen Funkmelder

Der Landkreis Günzburg kümmert sich bei der Zusatzalarmierung um das Grundsätzliche, die jeweilige Wehr beziehungsweise Gemeinde kann selbst entscheiden, ob sie mitmacht und welchem der zwei möglichen Anbieter – der Firma Alamos oder Mackoy Consulting – sie den Zuschlag gibt. Pro Aktivem lägen die Kosten bei zehn bis 20 Euro im Jahr bei der Basisversion, hinzu kämen 200 bis 500 Euro für die Einrichtung. Es gebe auch Pakete mit günstigeren Preisen, sagt Höfle.

In vielen Orten stellt sich übrigens auch gar nicht die Frage, ob der Alarm per Sirene oder Melder kommt, denn nicht jede Feuerwehr statte aus Kostengründen jeden Aktiven mit einem Melder aus. Da sei die Sirene noch immer das Mittel der Wahl – und an den meisten Gerätehäusern könne sie von den Bürgern nach wie vor per Hand ausgelöst werden, wenn es einen Notfall gibt. Auch deshalb sei die Nachricht aufs Handy vielerorts sicherlich eine gute Ergänzung, das Interesse der Wehren sei jedenfalls groß, berichtet Kreisbrandrat Müller.

Die Zeiten des Einsatzfaxes sind bald vorbei

Man müsse dabei auch bedenken, dass man sich so Zeit spare. Während es noch flächendeckend Einsatzfaxe gebe, auf denen die wichtigsten ersten Informationen stehen, könnten diese Details künftig direkt ins Fahrzeug übertragen werden. Keiner müsse mehr warten und auch keiner mehr etwa eine Adresse per Hand ins Navigationssystem eintippen. In anderen Landkreisen werde das System bereits erfolgreich eingesetzt, etwa im Kreis Ostallgäu würden so zwischen 15 und 20 Prozent mehr Wehrleute erreicht. Im Landkreis Günzburg ist es jetzt auch verfügbar, die Tests seien erfolgreich gewesen.

