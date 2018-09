vor 59 Min.

Alkoholverbot gilt auch bei der Bahn

Von 18 bis 6 Uhr gilt am Günzburger Bahnhof jetzt Alkoholverbot. Über die Entscheidung wird in der Stadt und im Netz diskutiert.

Die DB schließt sich dem Beschluss der Stadt an. Damit gilt die Regelung von 18 bis 6 Uhr auf dem gesamten Bahnhofsgelände und der Mobilitätsdrehscheibe.

Von Rebekka Jakob

Die Entscheidung der Stadt Günzburg, am Bahnhof und an der Mobilitätsdrehscheibe ein Alkoholverbot zu erlassen, hat am Tag nach der Veröffentlichung unseres Berichts für Diskussionen gesorgt. Wie Julia Ehrlich, die Pressesprecherin der Stadt, bestätigte, hatten sich am Mittwochvormittag bereits mehrere Menschen telefonisch bei der Stadt gemeldet. „Viele haben sich gefragt, ob das Verbot den ganzen Tag gilt und damit auch den Kiosk am Bahnhof betrifft“, so Ehrlich. Dabei gelte das Verbot übrigens nur täglich in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens. Gestern gab im Übrigen auch die Deutsche Bahn bekannt, dass sie sich der Verordnung der Stadt Günzburg für ihr Areal anschließt. Das heißt: Auch dort gilt zwischen 18 und 6 Uhr Alkoholverbot.

Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung wurden dagegen andere Bedenken laut. „Wer soll das durchsetzen“, fragte ein User. Ein anderer Nutzer merkte an: „Funktioniert bestimmt genauso gut wie das Rauchverbot.“

Wie berichtet hatte die Stadt für den Bereich im und am Bahnhof eine Verordnung erlassen, die in der genannten Zeit den Konsum und das Mitführen von Alkohol zum dortigen Verzehr verbietet. Grund dafür war der massive Anstieg von Delikten in diesem Gebiet, bei denen Alkohol im Spiel war. Die Günzburger Polizei hatte die teilweise massive Alkoholisierung der Beteiligten mit oft hohen Werten bis 2,5 Promille und mehr dokumentiert. In Absprache mit Polizei und Stadt soll am Bahnhof auch Videoüberwachung kommen.

