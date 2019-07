vor 8 Min.

Anhänger kippt um: Getreide landet auf Straße

Ein Gespann ist am Samstagabend im Günzburger Stadtteil Denzingen ins Schlingern geraten.

Am Samstag hat sich gegen 18.10 Uhr auf der Ichenhauser Straße im Günzburger Stadtteil Denzingen ein Verkehrsunfall ereignet. Der 72-jährige Fahrer eines Traktor-Gespanns mit zwei Anhängern war in südlicher Richtung unterwegs und geriet an einem Gefälle durch den plötzlich einsetzenden Starkregen ins Schlingern, wodurch letztendlich ein Anhänger samt Ladung umkippte, wie die Polizei berichtet.

Die Anhänger waren mit Getreide beladen, das sich durch den Unfall teilweise auf der Fahrbahn verteilte. Die Ichenhauser Straße wurde von der Feuerwehr Denzingen zwischen dem Mühlweg und der Wehrhofstraße gesperrt, bis die Straße gereinigt und der Anhänger weggeräumt war. Ebenso im Einsatz war die Feuerwehr Günzburg.

Eine zufällig vorbeikommende Rettungsdienst-Kraft des BRK, die gerade nach ihrem Schichtende auf dem Nachhauseweg war, kümmerte sich um den Fahrer, konnte aber keine Verletzungen feststellen. Eine Streife der Polizei war zur Unfallaufnahme an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf 10000 Euro. (obes, zg)

