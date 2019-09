19.09.2019

Architektonische Ästhetik sieht anders aus

Mehrere geplante Mehrfamilienhäuser stoßen auf wenig Gegenliebe

Bürgermeister Konrad Barm fasste kurz zusammen: „Das ist nicht das Gelbe vom Ei.“ Gemeint war der Plan eines Bauwerbers, der am Ende der Stadtstraße in Burgau ein Mehrfamilienhaus bauen will. In einem gleichgelagerten Fall wurde eine Entscheidung ebenfalls vertagt. Dabei geht es um den Bau eines Mehrfamilienhauses am Eschenweg. In beiden Fällen, so der Beschluss des Bauausschusses, soll noch einmal mit Bauherren und Architekten verhandelt werden, um ansprechendere Lösungen zu finden.

Der Bau des Mehrfamilienhauses am Ende der Stadtstraße sei grundsätzlich zu begrüßen, hieß es bei der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend. Zum einen würde eine Baulücke geschlossen, zum anderen würde dringend benötigter Wohnraum geschaffen.

Allerdings lasse die architektonische Ästhetik, wie schon in früheren Sitzungen moniert, doch sehr zu wünschen übrig. Zudem sei der Baukörper, gemessen an den Nachbarhäusern, zu massiv und zu hoch, kritisierte nicht nur der CWG-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Frielinghaus.

Um Verbesserungen zu erreichen, hätten bereits mehrere Gespräche mit dem Architekten und dem Bauherrn stattgefunden. „Die haben aber nichts gefruchtet“, erklärte Stadtbaumeister Werner Mihatsch. Beschlossen wurde im Ausschuss deshalb, weiter mit dem Bauherrn zu verhandeln. Dabei müsse aber klargestellt werden, „dass die Gefahr des Scheiterns relativ hoch ist, wenn sich nichts verbessert“, forderte CWG-Rat Frank Rupprecht.

Vertagt wurde auch die Entscheidung über den Neubau eines Mehrfamilienhauses am Eschenweg. Dieses geplante Gebäude mit sechs Wohneinheiten sowie einer Tiefgarage und oberirdischen Stellplätzen füge sich wegen seiner massiven Dimensionen gleichfalls nicht in die Umgebung ein, lautete die Einschätzung der Bauverwaltung.

Stadtrat Harald Stöckle (Freie Wähler) trat eine grundsätzliche Debatte los. Angesichts der Wohnraumnot werde allerorten über neue Lösungen nachgedacht – etwa über verdichtetes und höheres Bauen. Deshalb sollten bei dem Projekt am Eschenweg „kleine Überschreitungen“ der Vorgaben „nicht überbewertet werden“. Stöckle blieb mit seiner Einschätzung freilich allein. Eine Abweichung von der Norm sei am Eschenweg fehl am Platze, erklärte SPD-Rat Manfred Kramer. Werde im vorliegenden Falle eine Ausnahme gemacht, würden Entscheidungen künftig beliebig, fügte CWG-Rat Frank Rupprecht an. Dann könne der Bauausschuss, je nach Gusto, mal so oder so beschließen.

Gegen die Stimme von Harald Stöckle kamen die Mitglieder des Bauausschusses schließlich überein, auch im Falle des Mehrfamilienhauses am Eschenweg noch einmal mit dem Bauwerber zu verhandeln, um bessere Lösungen zu finden. (kai)

