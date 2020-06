vor 23 Min.

Audienz im Schloss von Liqui-Moly-Chef Ernst Prost

Ganz persönliche Einblicke in sein Schloss in Leipheim und sein Privat- und Berufsleben gewährt Ernst Prost bisweilen Besuchern. Der 63-jährige Geschäftsführer der Firma Liqui Moly arbeitet seit der Corona-Krise im Homeoffice in seinen herrschaftlichen Räumlichkeiten.

Exklusiv Vor 15 Jahren kaufte er das Leipheimer Schloss. Seither lässt der Unternehmer im alten Gemäuer einstigen Prunk wieder auferstehen.

Von Jan Kubica

Eine startbereite Harley-Davidson Easy Rider glitzert in der Eingangshalle. Aus Stein geschlagene und aus Bronze gegossene nackte Schönheiten säumen die Gartenwege. Filigran gearbeitete Statuetten blenden von romantisch knarzenden Treppchenstufen. In stuckgezierten, gediegenen Räumen prunken umfangreiche Sammlungen goldener Tischuhren, chinesischer Porzellanpuppen, afrikanischer Schnitzereien und indischer Götter. Auf blank gewienerten Böden thronen feudale Möbel, an den Wänden prangen kostbare Gemälde. Das gierige Auge des Besuchers kann unmöglich alles auf einmal erfassen. Denn hier im Leipheimer Schloss residiert einer, der seiner Sammelleidenschaft mal richtig freien Lauf lässt. Es ist das Reich von Ernst Prost, Chef des Ulmer Schmiermittel-Unternehmens Liqui Moly.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Seit 15 Jahren ist Prost Schlossbesitzer. Wer sich des vorherigen Zustands der Gesamtanlage erinnert und heute den Leipheimer Stadtberg erklimmt, ist geneigt zu sagen: Beim vergleichsweise bescheidenen Kaufpreis von insgesamt 360000 Euro wird’s aus Sicht des neuen Eigentümers bei Weitem nicht geblieben sein. Und der schwerreiche Unternehmer hat im Lauf der Jahre auch immer mal wieder fallen lassen, dass er eine siebenstellige Summe in die Renovierung der Anlage gesteckt hat. Die Frage, warum sich einer als Privatmann so etwas antut, beantwortet er dann mit der knappen Bemerkung „Herausforderungen reizen mich immer“ und wirft dabei einen verschmitzt-verständnislosen Blick auf seinen Gast. Nicht jeder Besucher ist von der Prachtfülle angetan Das, trotz der damals bedenklichen Anmutung, spürbare Flair des alt-ehrwürdigen Gemäuers habe ihn einfach gepackt, berichtet Prost. Das Schloss zu renovieren, sei dann eine echte Aufgabe gewesen, lässt der 63-Jährige wissen. Bereut hat er seine Entscheidung trotzdem nie – auch, weil er das große Glück hatte, in der Region ganz hervorragende Handwerker zu finden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Easy Rider unter schwerem Gebälk: In der Eingangshalle begrüßt eine Stilikone die Besucher. Das Harley-Davidson-Motorrad ist fahrbereit. Hier zeugt es von seinen engen geschäftlichen Beziehungen zu Amerika. Bild: Bernhard Weizenegger Nicht jeder Besucher äußerte in der Vergangenheit schmeichelhafte Adjektive für die gewollte Prachtfülle. An Prost prallen entsprechende Sticheleien normalerweise ab. Fuchsig wird er nur, wenn jemand meint, er müsse Teile der versammelten Stücke als „Krempel“ bezeichnen und damit sowohl das Werk als auch den Erschaffer verunglimpfen. Ernst Prost: "Kann man über Geschmack streiten?" Der Frage nach seinem eigenen Kunstgeschmack weicht Prost allerdings aus – sie ließe sich angesichts des Sammelsuriums auch kaum kernscharf beantworten. „Kann man denn tatsächlich über Geschmack streiten?“, fragt er in solchen Momenten zurück und fügt mit einem Achselzucken hinzu: „Dem einen gefällt das und dem anderen das. Ich umgebe mich gerne mit schönen Dingen. Und ich lebe gerne in diesem geschichtsträchtigen Schloss, das mir jede Nacht Geheimnisse zuflüstert. Es ist die reichlich sprudelnde Inspiration in diesen Gemäuern, die mich mit ständig neuen Ideen durch Krisen und Katastrophen, aber auch auf den Erfolgsweg treibt.“ Seine zum Bersten gefüllte Schatzkiste jedenfalls speist sich aus nie versiegenden Quellen, berichtet Prost. „Da steckt meinerseits kein Kalkül und auch keine Strategie dahinter.“ Dinge, die ihm gefallen, kauft er sich. Unterwegs in aller Welt bekommt er vieles geschenkt; „in anderen Kulturen gehört das zum guten Ton“, berichtet er. „Und wieder anderes wurde mir zugetragen von Leuten, die sagen, das gehört einfach ins Schloss.“ Lesen Sie auch das Interview mit Ernst Prost: Liqui-Moly-Chef Ernst Prost: "Ich tauge nicht zum Opfer" Viele Impressionen aus dem Schloss finden Sie hier: 48 Bilder Sammler Ernst Prost gewährt Einblicke ins Schloss Leipheim Bild: Bernhard Weizenegger

Themen folgen