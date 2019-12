vor 27 Min.

Auf dem PEP-Gelände werden Betonfertigteile hergestellt

Auf dem Günzburger PEP-Gelände will die Firma Glatthaar ein neues Fertigteilwerk bauen.

Ein Hersteller aus Baden-Württemberg plant einen neuen Standort in Günzburg. Auf dem Ex-Kasernenareal sollen Produktionshallen und Verwaltungsgebäude entstehen.

Von Rebekka Jakob

Der Fertigteilhersteller Glatthaar Holding GmbH mit Stammsitz in Schramberg ( Baden-Württemberg) kommt nach Günzburg: Auf dem ehemaligen Kasernengelände, dem Prinz-Eugen-Park, soll ein neues Werk für die Planung und Produktion von Fertigteilelementen aus Stahlbeton entstehen. Der Günzburger Stadtrat hat dem dafür notwendigen Bebauungsplan einhellig zugestimmt. Von dem Vorhaben erwartet sich die Stadt auch Synergieeffekte mit einer bestehenden Einrichtung im Stadtgebiet.

Fertigteile: Hersteller präsentiert in Günzburg sein Hauptprodukt

Auf einer Fläche von gut 69 000 Quadratmetern sollen Fertigteilelemente aus Stahlbeton gebaut werden. Im süd-westlichen Teil des Grundstücks plant das Unternehmen außerdem einen Büroneubau und eine etwa 600 Quadratmeter große, öffentlich zugängliche Ausstellungsfläche. Hier möchte das Unternehmen sein Hauptprodukt „Starwalls“ präsentieren.

Nach Herstellerangaben handelt es sich dabei um Betonfertigwände, in die Natursteine integriert werden. Angewandt werden sie beispielsweise als Stützmauer zur Hangbefestigung, als frei stehende Schall-, Wind- und Sichtschutzmauer, als reiner Blickfang oder als gestalterisches Element. Das passt aus sich der Stadt gut zur 2016 eröffneten Günzburger Fertighauswelt in der Nachbarschaft von Legoland.

Mittelständler ist in Günzburg willkommen

Stadträte und Stadtverwaltung zeigten sich sichtlich beeindruckt von einem kürzlichen Besuch im Stammwerk des Mittelständlers. „Das ist eine erfreuliche Ansiedelung im PEP mit einer vertrauenswürdigen Führungsmannschaft. Das können wir gut in Günzburg brauchen“, formulierte es Bürgermeister Anton Gollmitzer. Und auch Unternehmer und UBW-Rat Ferdinand Munk fand lobenden Worte für den künftigen Nachbarn: „Die Firma wird sauber und nachhaltig betrieben. Jeder Mittelständler ist bei uns herzlich willkommen.“

Die Verwaltung des Günzburger Standorts soll in ein viergeschossiges Gebäude mit Unterkellerung einziehen, in der auch kleinere Kundenveranstaltungen stattfinden sollen. Den Bau der Produktionshalle plant das Unternehmen in zwei Abschnitten: Zuerst soll die 253 mal 72 Meter große und 14 Meter hohe Haupthalle entstehen, außerdem wird dort ein 28 Meter hoher Mischturm integriert. Später kommt dann eine zweite, kleinere Produktionshalle von 162 mal 28 Metern hinzu.

Etwa 50 Arbeitsplätze sollen entstehen

Insgesamt 15 Stellen sind in der Verwaltung geplant, für die Produktion plant Glatthaar mit etwa 35 Mitarbeitern im Zwei-Schicht-Betrieb zwischen 6 und 22 Uhr. Als Wärmeversorgung hat das Unternehmen ein Blockheizkraftwerk mit Erdgas vorgesehen – damit könne sowohl die Produktionsanlage beheizt werden als auch die Trockenkammer zur Unterstützung des Aushärtungsprozesses der Betonfertigteile versorgt werden, heißt es seitens des Unternehmens.

Das vorgesehene Verkehrsaufkommen von etwa 22 Lastwagen und vier Kleintransportern pro Tag durch das neue Produktionswerk könne das PEP und die Zufahrt leicht schultern, so CSU-Stadtrat Günter Treutlein: „Wir hatten hier schließlich ein Transportbataillon, da war das Aufkommen deutlich größer.“

