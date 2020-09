18.09.2020

Autenrieder Brauerei bekommt zwei Weltmeistertitel und verjüngt Sortiment

Plus Die Brauerei setzt vermehrt auf andere Flaschen. Sie kann sich auch über besondere Preise freuen. Doch Corona macht alles schwieriger – wie auch bei der Günzburger Radbrauerei.

Von Christian Kirstges

Die Schlossbrauerei Autenried hat allen Grund zur Freude: Sie hat gleich mehrfach bei den World Beer Awards 2020 abgeräumt. Der Weizen-Bock und das alkoholfreie Weizen holen Weltmeistertitel und werden zu den besten Bieren ihrer Art in Deutschland gekürt. Zudem gibt’s Silber für Urtyp Hell und Urtyp Dunkel, Bronze für das Weizen und die Bernstein Weiße. Für Brauerei-Chef Rudolf Feuchtmayr und seinen Sohn Peter ist das eine Bestätigung der Arbeit des Unternehmens. Ausruhen wollen sie sich auf diesem Erfolg aber nicht. Denn gerade sind sie dabei, eine große Änderung im Sortiment bei den Kunden einzuführen.

Die Erfrischungsgetränke Birne-Holunder-Spritzer, Johannisbeer-Spritzer, Top fit sowie Orange-Cola gibt es jetzt in der 0,33-Liter-Flasche, wie auch schon die Mineralwässer Naturell und Medium. Sie werden in einer neuen, dunkelgrünen Kiste verkauft oder zum Probieren in einem kleinen Holzgefäß. Hier sind vor allem Unternehmen und Hotels die Zielgruppe sowie alle, die Seminare anbieten. Gerade beim Cola-Mix hoffe man darauf, in eine Lücke zu stoßen, da dieses Getränk generell sehr beliebt, aber kaum in der Größe zu haben sei.

Autenrieder Topp Cola gibt es nicht mehr als kleine Steinieflasche

Die Flaschen würden klimaneutral hergestellt, außerdem haben sie neu gestaltete Etiketten. Der Nebeneffekt: Die Produktionskosten sind gestiegen, sodass die bestehenden Produkte in dem Größensegment teurer geworden sind. Die bislang in Steinieflaschen abgefüllte Autenrieder „Topp Cola 0,33 Liter“ wird nach dem Abverkauf der Restbestände eingestellt. Wie Rudolf Feuchtmayr erklärt, habe man die Steinieflasche mit Schraubverschluss in Lichtblau schon seit mehr als 20 Jahren, doch für den Mengenbedarf von Autenrieder wäre es zu teuer geworden, sie weiter zu beziehen. Für Craft-Biere bleibe die Steinieflasche aber erhalten. Außerdem erneuere man ja den Markenauftritt.

Die Schlossbrauerei Autenried setzt ab Herbst 2020 verstärkt auf kleinere Glasflaschen mit 0,33 Litern Inhalt. Zu den Biersorten Helles, Pilsener und Zwickel gibt es sechs alkoholfreie Getränke: zwei Mineralwassersorten, Johannisbeer-Spritz, Birne-Holunder-Spritz, Orange-Cola und Orangenfruchtsaft-Schorle. Bild: Bernhard Weizenegger

So gibt es für die Sorten Zwickel, Urtyp Hell und Pilsener seit einiger Zeit ein neues Etikett. Nachdem der Zuspruch beim Hellen sehr gut gewesen sei, habe man sich dazu entschlossen, weiterzumachen. „Wir stellen fest, dass der Bierabsatz durch die 0,33-Liter-Flaschen steigt“, sagt der Senior-Chef. Und so gewinne man auch neue Kunden, denn gerade Jüngere und Frauen seien für die Halb-Liter-Flaschen weniger zu begeistern - die es aber parallel weiter gibt. „Außerdem verändern sich die Trinkgewohnheiten.“ Sei es früher selbstverständlich gewesen, zwei Kästen Bier derselben Brauerei sowie vier Kästen Mineralwasser im Keller zu haben, gehe der Trend wegen der vielen Single- und Paar-Haushalte zu kleineren Gebinden.

Autenrieder Brauerei hat 23 Biersorten im Angebot

Insgesamt 23 Biersorten und ungefähr genauso viele alkoholfreie Erfrischungsgetränke und Mineralwässer bietet die Autenrieder Brauerei an, die dabei ist, ihr Vertriebsgebiet auch nach Baden-Württemberg zu erweitern. Vor allem dunkle Biere würden in der Region gerade nachgefragt und im hauseigenen Biergarten würden seit Corona sehr gerne kräftigere Sorten getrunken. Apropos Corona: Die Biergartensaison laufe sehr gut, auch im Handel und beim Heimdienst werde mehr umgesetzt sowie zudem bei Erfrischungsgetränken. Doch die Ausfälle durch abgesagte Feste und Probleme von Gastronomen, die keine großen Außenflächen zum Bewirten haben, könne das nicht kompensieren.

Der Export nach Italien sei gar zum Erliegen gekommen und wegen geschlossener Duty-free-Shops an Flughäfen sei auch die Beteiligung an einer „Biere aus Bayerischen Schlössern“-Box schlechter gelaufen. Man sei wirtschaftlich zwar solide aufgestellt, geplante Investitionen wie neue Lastwagen müssten aber geschoben werden, sagt Junior-Chef Peter Feuchtmayr. Und sein Vater: „Nächstes Jahr muss es besser werden. Wir leben nun einmal vom Umsatz.“ Derzeit habe man noch Kurzarbeit auf niedrigem Niveau angemeldet, aber niemanden entlassen müssen.

Feuchtmayr: Regionalität ist nur ein Lippenbekenntnis

Positiv sei, dass Sportvereine wieder trainieren und auch andere Vereine wieder aktiv seien. Das merke man bei der Nachfrage nach Getränken. Im hauseigenen Hotel würden vor allem Wohlfühl-Urlaube von Paaren gut gebucht, viele Tagungen aber seien weggebrochen oder fänden mit deutlich weniger Teilnehmern statt. Wichtig sei, dass die Menschen verinnerlichten, dass mit Anstand und Abstand die Lage zu bewältigen sei und sie ihren Gastronomen, aber auch den regionalen Brauereien die Treue hielten. Rudolf Feuchtmayr sagt, er beobachte, dass Regionalität nur ein Lippenbekenntnis sei und viele doch Bier der großen Braukonzerne kauften.

Die Design-Unterschiede bei den alten und neuen Kästen sind deutlich. Bild: Bernhard Weizenegger

Er ist generell der Ansicht, dass die Region Bayerisch-Schwaben besser vermarktet werden müsse und nicht jede Regionalmarketing-Gesellschaft isoliert vor sich hinarbeite. Das Allgäu, der Bayerische Wald, der Schwarzwald, der Chiemgau oder das Fränkische Seenland agierten hier viel geschickter. So wüssten seine Hotelgäste nicht einmal, was die Region außer dem Legoland eigentlich noch zu bieten hat. Zudem wäre eine Kurtaxe aus seiner Sicht sinnvoll, um mit den Einnahmen Investitionen voranzubringen.

So ist die Lage bei der Günzburger Radbrauerei

Ebenfalls differenziert sieht die Corona-Lage die Günzburger Radbrauerei. Sie hat drei Hauptabsatzmärkte, erklärt Brauerei-Chef Georg L. Bucher. Da ist die Gastronomie. Wer viel Platz und den draußen hat, könne trotz der Abstandsregeln nach wie vor viele Gäste bewirten. Dort habe sich die Lage entspannt. Schwierig sei es in den Innenstädten, wo es nun einmal in der Regel wenig Platz im Freien zum Bewirten gebe. Und er beobachte schon: „Im Freien sind die Leute unbeschwerter als drinnen.“

Wichtig sind auch die Feste. Da sie fast ausnahmslos ausgefallen seien, sei auch viel Umsatz weggebrochen, vor allem beim Volksfest. Der Festwirt habe da keinen mehr, an den er etwas verkaufen kann. Bei einem Dorf- oder Vereinsfest leide zwar die Kasse des Ausrichters, der gehe aber „daran nicht kaputt“.

Verluste in der Gastronomie lassen sich nicht kompensieren

Und der dritte große Bereich ist der Handel. Da zu Hause mehr getrunken werde als sonst, gebe es hier ein Plus. Aber das mache das Minus in der Gastronomie nicht wett. „Wir können diesen Verlust nicht kompensieren, aber das wird uns nicht aus der Bahn werfen.“

Der Chef der Günzburger Radbrauerei, Georg L. Bucher, im Sudhaus. Bild: Bernhard Weizenegger (Archiv)

Personalkosten und Aufwand seien heruntergeschraubt worden, die Lage sei für die Radbrauerei nicht existenzgefährdend. Teils seien Mitarbeiter noch in Kurzarbeit, man wolle aber keinen entlassen. Rentner als Aushilfen für den Sommer habe man allerdings nicht beschäftigen können.

Günzburger Brauereichef kündigt "Innovation" an

Auch in der kalten Jahreszeit werde man es sich bestimmt mit einem Bier zu Hause gemütlich machen – wie sich die Situation weiter entwickelt, bleibe aber abzuwarten. „Wir haben auch über ein Volksfestbier für den Handel nachgedacht“, wie es manch andere Brauerei in die Getränkemärkte gebracht hat, aber die Idee sei verworfen worden. Auf dem Volksfest werde das Märzen Spezial ausgeschenkt, das es regulär im Handel gebe. „Dann wäre nur das Etikett ein anderes gewesen.“ Fürs nächste Jahr plant Bucher etwas Neues, „eine Innovation“. Mehr sagt er noch nicht.

