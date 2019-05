12:00 Uhr

Besondere Ausstellung: Tiefenentspannende Einsicht im Kloster

Dass die Werke von Jan Davidoff im Dominikus-Böhm-Bau des Klosters Wettenhausen besonders für Gestresste eine Wohltat sind, liegt auch an ihrem Ausstellungsort.

Von Walter Kaiser

Kunstfreunden sei die Ausstellung ohnehin empfohlen. Aber auch Gestressten, die den Alltag für eine Weile ausblenden wollen. Denn viele der meist großformatigen Gemälde von Jan Davidoff entfalten eine tiefenentspannende Wirkung. Gelegenheit, die Werke zu sehen, gibt es noch reichlich. Denn die Ausstellung „Einsicht“ im Dominikus-Böhm-Bau des Klosters Wettenhausen hat noch bis 6. Oktober geöffnet. Schon die Vernissage am Sonntag war bestens besucht.

Irgendwie ist die Welt doch ein Dorf. Jan Davidoffs Großvater war aus dem ukrainischen Odessa nach Deutschland gekommen. 1976 wurde der Maler im ostfriesischen Städtchen Norden geboren, inzwischen lebt er in Schondorf am Ammersee, sein Atelier hat er in München. Verheiratet ist der inzwischen auch international anerkannte Absolvent der Münchner Kunstakademie mit Viktoria, geborene Goerlich, aus Günzburg. Nicht nur sie, auch andere Mitglieder der Arzt-Familie haben in Wettenhausen das Gymnasium besucht. Mit der Ausstellung „Einsicht“ schließt sich gewissermaßen ein Kreis. In einem, bei allem Respekt, kleinen Dorf.

Lichtreflexe lassen Deutungen zu

Jan Davidoff arbeitet mit einer Fülle von Materialien. Häufig bilden Metallplatten den Untergrund seiner Kunstwerke, Basis sind nicht selten am Computer bearbeitete und anschließend übermalte Fotografien. So entsteht Abstraktes und Gegenständliches, unterschiedliche Lichtreflexe lassen Deutungen des Betrachters zu, mal sind die Farben kräftig, mal zart hingehaucht. Mal verschwinden die Menschen in der Masse, mal steht das Detail im Mittelpunkt.

Etwa bei verwelkenden, mit reifen Kernen gefüllten Sonnenblumen. Dieses Motiv griff in ihrem Grußwort Monika Wiesmüller-Schwab, die Stellvertreterin des Landrats und Beirätin der Kloster-Entwicklungs-GmbH, auf. Aus Vergänglichem entstehe Neues – in der Natur wie auch im Kloster Wettenhausen. In mannigfacher Weise werde versucht, den alten Mauern neues Leben einzuhauchen. Ein Mosaikstein unter vielen sei die vom Förderverein Kunst Bayerisch-Schwaben mitorganisierte Ausstellung „Einsicht“, mit der Kunst auch in den ländlichen Raum gebracht werde.

Neue Schau im frisch renovierten Nebenbau

Gezeigt wird die Ausstellung im Dominikus-Böhm-Bau, der ehemaligen Gymnastikhalle des Gymnasiums Wettenhausen. Der kleine Nebenbau des Klosters ist rechtzeitig vor Beginn der Werkschau renoviert worden, wie Simone Miller, die Vorsitzende des Freundeskreises Kloster Wettenhausen, den zahlreichen Besuchern der Vernissage erläuterte. Dank ehrenamtlicher Helfer und den Sachspenden mehrerer Firmen könne der Raum nun wieder für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt werden, deuteten Simone Miller und Schwester Amanda, die Priorin des Klosters, an. Ausstellungen und andere Veranstaltungen verfolgten auch ein übergeordnetes Ziel, betonte Wiesmüller-Schwab. Nämlich ein noch stärkeres Interesse bei der Bevölkerung am Wettenhauser Kloster insgesamt zu wecken – und sei’s auch nur bei einem entspannenden Rundgang durch die weitläufige Anlage.

Die Ausstellung „Einsicht“ mit Werken von Jan Davidoff ist noch bis 6. Oktober zu sehen. Geöffnet ist jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr.

