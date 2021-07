Fahrrad nicht abgesperrt: Unbekannter nutzt Gelegenheit in Burgau

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Burgau ein grünes Fahrrad gestohlen. Der Wert des Rads lag bei etwa 600 Euro.

Am Dienstagnachmittag wurde ein Fahrrad, das unversperrt an der Augsburger Straße/Ecke Aberthamer Straße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter gesohlen. Das grüne Fahrrad der Marke „Cube“ hatte laut Polizei einen Zeitwert von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)