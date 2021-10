Burgau

12:00 Uhr

Feuerwehrbrot folgt in Burgau auf Flutbrot

"112 - sei dabei" - das sind die Feuerwehrbrote, mit den die Bäckerei Zinner in den kommenden Monaten Burgaus Feuerwehren unterstützt. Die ersten brachte Justus Zinner nun persönlich zum Burgauer Gerätehaus und übergab sie Kommandant Hans-Peter Merz.

Plus Die Burgauer Bäckerei Zinner unterstützt nun auch die Freiwillige Feuerwehr in Burgau und deren Stadtteile. Das Brot ziert eine besondere Aufschrift.

Von Peter Wieser

Die Flutbrotaktion, die die Burgauer Bäckerei Zinner gemeinsam mit der Bäckerei Hurler aus Leinheim im Sommer ins Leben gerufen hatte, kam an: 6000 Euro konnten Justus Zinner und Jörg Hurler an die Betroffenen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen dadurch spenden (wir berichteten). Zinner hat sich jetzt etwas Neues einfallen lassen: Ab Montag, 4. Oktober, und pünktlich nach dem Erntedankfest gibt es bei der Burgauer Bäckerei Zinner jetzt ein „Feuerwehrbrot“.

