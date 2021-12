Trotz Protests und anderer Ideen: Schulgarten-Aus wird in Burgau weiter favorisiert

Plus Der Bauausschuss empfiehlt dem Burgauer Stadtrat, beim Schulgarten-Aus zu bleiben. Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Der Burgauer Schulgarten hatte im April noch eine Chance bekommen. Der Plan, die Grünfläche an der Mittelschule für eine bessere Wendemöglichkeit der Schulbusse und mehr Parkplätze zwischen Schule und Kindergarten zu opfern oder zumindest stark zu beschneiden, wurde nach einer hitzigen Debatte im Stadtrat zunächst nicht weiterverfolgt. Stattdessen sollte ein Büro mit den Planungen für den Umbau des Parkplatzes bis zum Entwurf beauftragt werden und eine alternative Variante der Freien Wähler sowie Vorschläge zur gänzlichen Verlegung der Bushaltestelle einbinden. Zuvor hatten sich Bürgerinnen und Bürger unter anderem bei einer kleinen Kundgebung für den Erhalt des Gartens ausgesprochen, unterstützt von einigen Kommunalpolitikern. Nun wurden die Ergebnisse des Büros dem Bauausschuss vorgestellt - wo erneut leidenschaftlich diskutiert wurde.