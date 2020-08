vor 25 Min.

Burgauer Seniorin schlägt Betrüger mit eigenen Waffen

Betrüger versuchen per Telefon, eine Seniorin zur Zahlung angeblicher Schulden nach einer Lotteriespielteilnahme zu bewegen. Doch die Frau gibt nicht klein bei.

Auf betrügerische Anrufe aus einem vermeintlichen Inkassobüro hat eine 67-jährige Burgauerin am Dienstag richtig reagiert. Zunächst hatte sich nach Angaben der Polizei eine weibliche Stimme bei ihr gemeldet und erklärt, die 67-Jährige sei aus der Teilnahme an verschiedenen Lotteriespielen einen mittleren vierstelligen Betrag schuldig. Da die Seniorin noch nie an einem Lotteriespiel teilgenommen hatte, beendete sie das Gespräch.

Seniorin reagiert clever auf erneuten Anruf

Kurze Zeit später rief erneut eine weibliche Person an, bezog sich auf das erste Gespräch und bot der Seniorin an, die Forderung um die Hälfte zu reduzieren, wenn sie gleich bezahlen würde. Allerdings rechnete sie nicht mit der Cleverness der älteren Dame. Diese bestand auf die Zusendung von Unterlagen und nannte eine E-Mail-Adresse. Daraufhin legte die Anruferin auf. Inhaltlich weitgehend identische Anrufe erhielten am gleichen Tag auch verschiedene Bürger in Günzburg und Leipheim. Auch diese Angerufenen gingen auf die Forderungen nicht ein, sondern erstatteten Anzeige bei der Polizei. (zg)

