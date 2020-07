vor 37 Min.

Burtenbacher Firma zählt zu den Top 100

Das mittelständische Unternehmen überzeugt mit seinem Innovationsklima

Die Stern Metallbau und Eurotec Innovation Unternehmensgruppe aus Burtenbach gehört jetzt offiziell zu den TOP-100-Unternehmen in Deutschland. Bei der 27. Runde des Innovationswettbewerbs beeindruckte das Unternehmen, in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter), besonders mit seinem Innovationsklima.

Das TOP-100-Siegel wird seit 1993 für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen vergeben. Das jetzt ausgezeichnete Unternehmen wurde 2007 von Hasan Yildiz als kleiner Metallbaubetrieb in Burtenbach gegründet und wenige Jahre später um die Sparte Maschinenbau erweitert. Diese zwei Standbeine ergänzen sich heute bei der Stern Metallbau und Eurotec Innovation Unternehmensgruppe. „Wir haben uns vom reinen Zulieferer im Metallbau in ein duales System mit dem Kerngeschäft eines Maschinenbauers gewandelt“, sagt Fabian Dolde, der zusammen mit Hasan Yildiz die Eurotec Innovation GmbH leitet. Yildiz ist zugleich der Geschäftsführer der Stern Metallbau GmbH. Laut ihm ist eine solche Entwicklung in der Branche einzigartig: „Unser über Jahre aufgebautes Wissen über den Metallbau fließt durch die Verknüpfung direkt in die Entwicklung unserer eigenen Produkte ein.“ Zu den Produkten im Bereich der Gleitschleif- und Prozesswassertechnik zählen beispielsweise Trocknungsanlagen, Zentrifugen zur Prozesswasseraufbereitung oder Separieranlagen.

An guten Ideen mangele es den 90 Beschäftigten mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren nicht. Die Ausstattung mit neuester Kommunikationstechnik erleichtere dabei die Zusammenarbeit im Team. Was darüber hinaus ansporne: Wer eine Idee hat, darf sie auch realisieren – von der Entwicklung bis zum finalen Test, immer mit der Möglichkeit, Kollegen oder Spezialisten hinzuzuziehen. „Diese Übernahme von Verantwortung im Projektmanagement nutzen die Mitarbeiter häufig als Chance, sich als Führungskraft zu beweisen“, sagt Dolde, selbst 24 Jahre jung. (zg)

