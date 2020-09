17:15 Uhr

Corona-Frühwarnwert im Kreis Günzburg ist nicht mehr weit weg

Der Kreis Günzburg hat fast den Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht. Was ein weiterer Anstieg der Infektionszahlen bedeuten würde.

Von Christian Kirstges

Wenn innerhalb von sieben Tagen innerhalb eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auftreten – die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz –, müssen die Behörden reagieren und Gegenmaßnahmen ergreifen. Als Frühwarnwert gelten bereits 35 Neuinfektionen. Im Kreis Günzburg waren am Sonntag 30 erreicht. Was bedeutet das nun?

Weiterer Anstieg zieht vorerst keine automatischen Beschränkungen nach sich

Nach Auskunft des Landratsamtes waren die Zahlen insbesondere Anfang September von Reiserückkehrern geprägt. Daher geht die Behörde nicht davon aus, dass die Werte weiter so hoch bleiben werden. Falls sie steigen und die Schwellen überschreiten würden, „treten allerdings keine Automatismen für beschränkende Maßnahmen im Landkreis ein“, erklärt Alexandra Merk von der Pressestelle des Landratsamtes.

Sie seien nur der „zwingende Anlass“ zu prüfen, ob und welche Gegenmaßnahmen nötig sind. Darüber entscheide die örtliche Koordinierungsgruppe des Landkreises, die vorsorglich bereits Anfang August eingerichtet worden sei. Sie stehe unter der Leitung von Landrat Hans Reichhart (CSU) und setze sich aus Vertretern des Gesundheitsamtes, der Katastrophenschutzbehörde, der Polizei sowie der freiwilligen Hilfsorganisationen, der Feuerwehr (Kreisbrandinspektion) und des Technischen Hilfswerks zusammen.

Reiserückkehrer sind in der Regel unproblematisch

Besonders berücksichtigt würde, wie sich die Zahl der positiven Fälle bezogen auf ihre Ursache – wie momentan die Reiserückkehrer – entwickele. Gerade diese seien in der Regel unproblematischer als andere Fälle, da sich die Rückkehrer aus Risikoländern nach ihrer Ankunft direkt in Quarantäne begeben müssen, wodurch es meist nur sehr wenige oder gar keine Kontaktpersonen gebe.

Am Montag ist der Sieben-Tage-Wert nun wieder leicht gesunken auf 29,21. Positive Fälle gibt es 353 (gleichbleibend), davon 37 aktuelle (minus 13). Unter Quarantäne stehen 282 Bürger (minus 64), Verdachtsfälle gibt es fünf (minus eins), als geheilt gelten 312 (plus 13), aus der Quarantäne entlassen sind 64 (plus 64). Es bleibt bei vier Todesfällen.

Lesen Sie auch:

Corona: Warum die Testergebnisse im Kreis Günzburg auf sich warten lassen

28 Corona-Tests in Günzburg und Krumbach am ersten Tag

Themen folgen