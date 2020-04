vor 3 Min.

Das sind "Helden von nebenan" in der Corona-Krise - Teil 2

Während die einen im Homeoffice sind, setzen sich andere in ihren Berufen der Gefahr aus, angesteckt zu werden. Diese "Helden von nebenan" sind für uns da.

Von Bernhard Weizenegger

Unser Leben verläuft zurzeit nicht so, wie wir es gewöhnt sind. Wer noch nicht wusste, was Freiheit bedeutet, erfährt nun, wie es sich anfühlt, wenn sie begrenzt wird. Die Ursache dafür ist keine kriegerische Handlung. Die Menschheit muss sich gegen ein neuartiges Virus behaupten. Die Wirkung auch auf diejenigen, die nicht infiziert sind, ist immens. Aber wir erfahren auch Solidarität und Hilfsbereitschaft unter Freunden und Fremden. Die Menschen versuchen sich zu schützen, so gut es geht. In den meisten Betrieben wird in wechselnden Teams gearbeitet, um im Fall einer Ansteckung das Unternehmen nicht sofort schließen zu müssen. Doch Schutzmasken und Schutzkleidung sind ein knappes Gut in dieser Zeit. Ein weiteres fotografisches Dankeschön von uns an die vielen Helferinnen und Helfer vor der Haustür, die anpacken und da sind, wenn es darauf ankommt.

Das THW sichert Nachschub und Infrastruktur

Das THW. Bild: Bernhard Weizenegger

Das Technische Hilfswerk übernimmt wichtige Versorgungsfahrten für den Landkreis und errichtet Teststellen für Corona-Verdachtsfälle. Helfer Max Reisch (links) und Truppführer Georg Luible entladen einen Lastwagen des Ortsvereins Günzburg.

Sie kümmern sich um Strom und Wasser

Das E- und Wasserwerk. Bild: Bernhard Weizenegger

Ohne Strom geht wenig. In Burtenbach ist die Gemeinde mit dem Elektrizitäts- und Wasserwerk Netzbetreiber und Stromerzeuger zugleich. Das Foto zeigt Lukas Nachttrupp an den Überwachungsmonitoren mit den Leitern Erich Fross und Arthur Wolf.

Medikamente und Infektionsschutz sind ihr Metier

Die Apotheke. Bild: Bernhard Weizenegger

Sabine Starrock, Apotheker Armin Müller, Lisa Aumer und Stefanie Feustle (von links) versorgen in der Apotheke am Dorfplatz Kötz die Menschen und Arztpraxen mit Medikamenten und Infektionsschutz. Bedient werden sie im Freien oder es wird geliefert.

Sie bieten medizinische Hilfe für Kinder und Jugendliche

Die Praxis. Bild: Bernhard Weizenegger

In der Kinder- und Jugendärzte-Praxis am Stadtberg in Günzburg tragen alle Mitarbeiter Mundschutz, um sich und Patienten vor Ansteckung zu schützen. In Videosprechstunden können viele Anliegen schnell und unkompliziert gelöst werden.

Zuverlässige Entsorgung beim Kreisabfallwirtschaftsbetrieb

Die Entsorger. Bild: Bernhard Weizenegger

Hasan Karakas ist seit 6 Uhr in der Früh mit einem Seitenlader-Fahrzeug für die Kreisabfallwirtschaft unterwegs, um die Restmülltonnen der Bewohner zu leeren. In der Krise steigt die Müllmenge.

Hier sind die Kleinen gut aufgehoben

Die Notbetreuung. Bild: Bernhard Weizenegger

Erzieherin Stefanie Berchtold betreut in der Einrichtung Kids & Company in Günzburg Kinder einer Notgruppe, deren Eltern im systemrelevanten Bereich Gesundheit in den benachbarten Kliniken arbeiten. Dank der Betreuung können Mama und Papa vielen Menschen helfen.

Struktur in der Krise

Das Förderungswerk. Bild: Bernhard Weizenegger

Die Corona-Krise stellt das Förderungswerk St. Nikolaus in Dürrlauingen vor große Herausforderungen. Sowohl in der Betreuung hilfsbedürftiger Jugendlicher, als auch wirtschaftlich. Heilerziehungspflegerin Nordtrud Bräuer arbeitet mit Manuel Kratzmaier in einem der Gewächshäuser.

Warmes Essen für Senioren

Essen auf Rädern. Bild: Bernhard Weizenegger

Monika Martinkat fährt an einem Vormittag etwa 30 Mahlzeiten für Kunden des Krankenpflegevereins Burgau aus. Für viele alte Menschen ist sie in der Corona-Krise der einzige menschliche Kontakt von außen.

