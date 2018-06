vor 22 Min.

Das sind für Menschen in Günzburg die WM-Favoriten

Zumindest an diesem Haus an der Pfluggasse in der Günzburger Altstadt hängt bereits eine Deutschland-Fahne.

Ab heute wird in Russland um den Weltmeister-Titel gespielt. Doch wer wird ihn gewinnen? Für welches Team drücken Menschen in Günzburg die Daumen?

Von Christian Kirstges

So richtig in WM-Stimmung ist Günzburg offenbar noch nicht. Autos mit in den Nationalfarben verzierten Außenspiegeln sind zumindest auf Anhieb nicht zu finden, die Weltmeister-Dekoration in den Schaufenstern ist noch spärlich und Flaggen hängen auch nicht an jedem zweiten Haus. Entsprechend schwierig ist anfangs die Suche nach Passanten, die einen Tipp zur momentanen Frage der Fragen abgeben wollen: Wer wird Weltmeister?

Zwei Frauen, die auf einer Bank im Dossenberger Hof sitzen, tun sich da auch schwer. „Deutschland wird’s nicht“, meint die eine – die wie die andere ihren Namen nicht nennen möchte. „Wir waren ja erst Weltmeister.“ Ihr Mann interessiere sich auch nicht mehr dafür als sie. Die zweite Frau weiß nicht einmal, wer überhaupt spielt, sagt sie. Dafür ist ein Mitarbeiter des Bauhofs, der am Bürgermeister-Landmann-Platz die Blumen gießt, seinen Namen aber auch nicht in der Zeitung lesen will, zuversichtlich: Deutschland könnte es schaffen. Aber es gebe so einige Favoriten, sich da festzulegen sei schwierig. Er wisse ja auch nicht genau, wie die anderen Mannschaften konditionell drauf sind. Im Kollegenkreis sei die Weltmeisterschaft jedenfalls noch kein Thema, da sei man nicht so fußballinteressiert.

Für Melissa Imminger, die sich mit Anna Kober im Hofgarten eine Pause gönnt, ist aber klar: Deutschland wird wieder gewinnen. Jogis Jungs seien hoch motiviert und insgesamt ein gutes Team mit einem guten Trainer, auch wenn die Vorbereitung nicht so gut war. In der Arbeit gebe es eine Tippgemeinschaft, bei der bestimmt um die 200 Kollegen mitmachen, sagt die 26-Jährige aus Hochwang. Kober, 20, aus Kötz, sieht für die Kicker aus Deutschland zwar auch gute Chancen, aber nur eingeschränkt. „Sie denken, sie gewinnen eh, aber dafür muss man es wirklich wollen.“ Sie muss es wissen: Sie war acht Jahre in Burgau selbst aktive Fußballerin. Drei junge Männer in der Fußgängerzone haben gleich mehrere Tipps parat, vor allem einer von ihnen, der selbst Fußball spielt. Merti, 20, könnte sich Portugal oder Frankreich als Weltmeister vorstellen, räumt Brasilien aber auch gute Chanchen ein. Serbien werde jedenfalls gleich rausfliegen. Kumpel Dimitri, ebenfalls 20, sieht Russland vorne. Und wenn es das Land seiner familiären Wurzeln nicht packt, dann soll Deutschland siegen.

Alexander Grams, 25 Jahre alt, legt sich direkt auf Russland und damit ebenfalls die Heimat der Familie fest. Merve Ertürk hat türkische Wurzeln. Wäre die Türkei im Turnier, würde sie für Deutschland und das Land ihrer Ahnen fiebern. So aber steht fest: Die Bundesrepublik wird wieder vorne sein, „die Leistung ist gut, wir sind gut dabei“. Dass sich Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatschef Erdogan haben fotografieren lassen, findet sie übrigens nicht gut. „Sport und Politik sollte man trennen, das war keine glückliche Aktion“, sagt die 23-jährige Deutsche. Ihr Kollege Haben Welday kam als Fünfjähriger aus Eritrea nach Deutschland, für den 18-Jährigen ist Brasilien der Favorit. Neymar ist sein Lieblingsspieler, auch Fußballer-Legende Pelé steht bei ihm noch immer hoch im Kurs. Sollte Brasilien es aber doch nicht schaffen, drückt er Deutschland die Daumen.

