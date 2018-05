vor 55 Min.

Der blühende Maialtar von Anhofen

Häufiger besucht sie wohl in keinem anderen Monat des Jahres die Kirche in Anhofen: Jeden zweiten Tag ist Monika Dirr dort, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist mit ihrem gestalteten Marienaltar. Dazu gehören gewissermaßen als Hingucker zuallererst die blühenden Hortensien zu Ehren Mariens.

Monika Dirr ehrt seit beinahe 20 Jahren die Muttergottes. Von einem rosa-blauen-Blütenmeer, kritischen Blicken und der Frage, ob sich das alles noch lohnt.

Von Sandra Kraus

Aufmerksam steht Monika Dirr am Maialtar in der Pfarrkirche in Anhofen, rückt die Hortensien zurecht, zupft Verwelktes ab. „Der Maialtar ist bei mir jedes Jahr anders“, erzählt sie. Bald ist es 20 Jahre her, dass sie als junge Mutter ihren Dienst in der Kirche begann. „Ich bin zuständig für Blumenschmuck und Saubermachen.“ Und damit auch für den Maialtar.

Heuer ist er ein rosa-blaues Blütenmeer zu Füßen der großen Muttergottes in einer Kirche, die der Unbefleckten Empfängnis Mariens geweiht ist. 1784 sollen im norditalienischen Ferrara die Maiandachten zu Ehren von Maria entstanden sein, 1841 hielten Klosterschwestern in München die erste im deutschsprachigen Raum ab.

Maiandachten sind Wortgottesdienste an einem Ort der Marienverehrung, das kann ein Seitenaltar, eine Grotte oder eine Kapelle sein, immer gibt es eine schön geschmückte Marienfigur. Es werden Marienlieder gesungen, in den Texten geht es um Maria und ihre Bedeutung im Neuen Testament oder für das Leben der Christen.

Immer weniger kommen noch zur Maiandacht

Ist ein Priester dabei, spendet er oft den Segen mit dem Allerheiligsten, der Monstranz. „Leider kommen immer weniger zur Maiandacht oder überhaupt in die Kirche. Es sterben einfach zu viele weg“, bedauert Monika Dirr das geringe Interesse. „Manchmal frage ich mich schon, ob sich das überhaupt noch lohnt.“ Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass so ein üppiger Blumenschmuck Geld kostet. Knapp 20 Hortensien hat Dirr wie jedes Jahr im Blumenstadel Miller in Ichenhausen bestellt. „Da stimmt einfach die Qualität.“ Aufgebaut wird der Maialtar immer vor dem 1. Mai. Ehemann Adalbert, der zu Weihnachten für den Aufbau der großen Kirchenkrippe verantwortlich ist, holt dann die schwere Marienfigur aus dem Seitenchor herunter, ein alter Ständer mit mehreren Etagen schafft Platz für die Blumenstöcke und die Kerzen.

Die große Marienkerze, gefertigt bei Morsa in Krumbach, steht davor, sie reicht mehrere Jahre. Wenn alles fertig ist, kommen die erwachsenen Kinder Michael, 22, und Simone, 19, beide seit der Erstkommunion als Ministranten im Dienst, als erste Begutachter in die Kirche,. Sie schauen, ob alles passt oder ob vielleicht die Hortensie ganz links noch etwas gedreht werden muss. „Ich bin da ganz kritisch, wie beim Christbaum“, gesteht Monika Dirr, während ihr Blick eine etwas schwächelnde Hortensie fällt. Jeden zweiten Tag ist die Orchideenliebhaberin im Mai in der Kirche, schaut nach den blühenden Pflanzen.

Die Attribute passen zum Frühling

Unbestritten ist der Mai der Blüten- und Blumenmonat. Da liegt es nahe, eine Verbindung zur Gottesmutter zu schaffen, gilt sie doch als schönste Blume im Garten Gottes, als erste Blüte der Erlösung von Gott geprägt war.

Die Attribute von Maria sind gerne blumig, passen zum Frühling, manche nennen es kitschig. Der Name des Monats Mai hat mit Maria nichts zu tun, sondern ist wie alle unsere Monatsnamen lateinischen Ursprungs. Er geht auf die römische Göttin Maia zurück. Der alte deutsche Name war Winnemond, also Weidemonat, das Vieh konnte wieder auf die Weide.

Gleich am Monatsanfang ist jedes Jahr die erste Maiandacht, früher waren auch in den Häusern kleine Maialtäre üblich. Monika Dirr kümmert sich intensiv um den Anhofer Maialtar, stellt an heißen Tagen die Ballenstöcke, wie die Hortensien im Volksmund genannt werden, in den Schatten, schaut, dass sie nicht im Zug stehen, gießt und düngt. Sollte doch einmal eine Pflanze schlappmachen, wird improvisiert. „An Fronleichnam ist das Opfergeld für den Maialtar, aber die Ausgaben kommen da oft nicht rein“, sagt Dirr. Etwa 270 Euro koste der Blumenschmuck heuer. „Wir müssen reden, vielleicht wird der Maialtar nächstes Jahr kleiner.“ Man habe schon einmal die Blumenstöcke nach dem Abbau des Maialtars gegen eine Spende abgegeben, denn oft sind sie ja noch gut.

Nach Fronleichnam wird wieder abgebaut

Sogar eine päpstliche Enzyklika spricht sich für Maiandachten aus. Papst Pius IV. empfiehlt diese Ausdrucksform der Frömmigkeit im Jahr 1965 in der Enzyklika „Mense maio“. Marienverehrung im Mai sei eine gute Wahl, um das christliche Volk zu öffentlichem Gebet einzuladen, so oft die Nöte der Kirche oder eine drohende Weltgefahr dies verlangten. Auch Papst Franziskus steht Maria als Knotenlöserin positiv gegenüber.

Monika Dirr geht gerne zur Maiandacht, außer sie muss arbeiten. Jetzt wo der Mai dem Ende zugeht, hofft sie, dass die Hortensien noch bis zu Fronleichnam, das heuer auf den letzten Tag im Monat Mai fällt, durchhalten. Danach wird abgebaut.

