Des gibt‘s doch gar et! Schorsch und die Walzeit

Schorsch, unser schwäbischer Sprachjongleur, hat diesen Monat über die Walzeit nachgedacht, in der wir uns gerade in Bayern befinden...aber lesen Sie selbst!

Von Hermann Skibbe

So ungefähr jeds halbe Jahrzehnt ko ma bei ons a interessantes Phänomen erleaba. Dau taucht er nämlich auf: D’r Landtagswal!

Er kündigt sich scho im Vorfeld beeindruckend bis bedrückend, auf jeden Fall aber in bedruckter Form, o. Onsre Laterapfoschta wearat nau nämlich befalla von ’rer eigenartigen Plakatepedemie. Dia Plakat dienat deam Landtagswal wahrscheinlich als Nahrung, so isch jedenfalls mei Vermutung. Ond damit’s eam besser schmecka duat, send dau weibliche ond männliche Exemplare der Gattung Mensch abgebildat. Dia moischte von deane freiat sich, dass se dau als Landtagswalfutter drauf sei darfat. Ond drom lachat se au gar so nett von deane Plakate beziehungsweise von deana Lateramaschta ra.

Dia Anbringung von deane Köder – noi, I han nicht g’sait Söder –also dia Anbringung von deane Bildla an de Maschta hat natürlich au dean Vorteil, dass d’r Landtagswal, falls er unverhofft nachts auftaucha sott, dia besser seaha ko.

Wobei er besser heara duat als seha. Angeblich. Drom braucht’r ja au Schtimma! Schtimma! Schtimma! Blos dau d’rom gat’s bei deam ond seim etwas kloinara Artgenossa: Deam Bezirktagswal. Von der Relation der Größe so o’gfähr wia a Pottwal zua am Zwergwal muass ma sich dia zwoi vorschtella.

Ond manchmal kämpfat se anscheinend au: Walkampf nennt ma des nau in Fachkreisen. Warum dia boide aber exakt zeitgleich alle fünf Jaur auftauchat isch bei de Biologa allawei noch höchst umschtritta.

Andre wiederum, dia wärat froh, wenn d’r Kommunalwal au glei no mit d’rbei wär, nau hätt ma des Towubabohu alles in oim Aufwasch erledigt.

Herrschaft – des gibt’s doch gar et! In zwoi Jaur scho wieder so a Theater. Ond wenn mir Pech hant, nau kommt au no so a Europawal zwischanei. Ja, wer dia Qual hat, hat die Wahl – sait mei Inge allawei. Sie sait allerdings au, dass I in Biologie besser hätt aufbassa sotta. Damals.

Liabe Leit – geabat eam bitte alle eire Schtimma d’rmit er satt ond glücklich abtaucha ko ond mir dia Plakate nau mea wegräuma kennat.

Walzeit! Bis zum näschda Mal!

Eier Schorsch

