Die Brunnen in der Stadt Günzburg sprudeln wieder sichtbar

Fotogene Wasserspiele am Brunnen vor dem Forum am Hofgarten. Aus zahlreichen Düsen sprudelt tellerförmig Wasser, von Ferne einer Kugel gleichend.

Ein neuer Automat steht am Wätteplatz und bietet den Bürgern und Touristen in Kürze kostenlos Trinkwasser. Welche Arbeiten der Bauhof mit den Zierbrunnen hat.

Von Bernhard Weizenegger

Es gibt wieder kostenfreies Trinkwasser in Günzburg: Am Wätteplatz steht ein nagelneuer Trinkwasserspender der Stadtwerke Günzburg, der voraussichtlich am Wochenende in Betrieb gehen wird. Der moderne Edelstahlkorpus ersetzt den blauen Pumpbrunnen, mit dem sich dort seit etwa 15 Jahren Trinkwasser fördern ließ.

Aus diesem Automaten kommt am Wätteplatz bald auf Knopfdruck Trinkwasser. Bild: Bernhard Weizenegger

Er war so defekt, dass sich eine Reparatur nicht mehr gelohnt hätte. Etwa 5000 Euro haben die Stadtwerke damit für die Bürger und zahlreichen Touristen in der Stadt ausgegeben.

Um die sechs Zierbrunnen im Stadtgebiet kümmern sich die Mitarbeiter des Bauhofs. Nach der Winterruhe entfernen sie im Frühjahr zunächst die Abdeckungen. Der Brunnen vor dem Forum am Hofgarten und am Marktplatz sind die größten Bauwerke, die eine Einhausung für den Winter bekommen.

Auch der Schweinchenbrunnen am Wätteplatz, der im Dossenbergerhof, vor der Frauenkirche und der Löwenbrunnen Richtung Reisensburg werden vor Inbetriebnahme gereinigt und entkalkt. Wenn die Pumpen funktionieren, heißt es „Wasser marsch“! Der zweite Trinkwasserspender im Stadtgebiet am Schnöllermarkt wartet auf ein Pumpen-Ersatzteil – und wird vom Bauhof schnellstmöglich repariert.

