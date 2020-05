vor 32 Min.

Die Corona-Zahlen steigen leicht an

Es geht aber nur geringfügig nach oben. Wie die Veränderungen aussehen.

Leicht gestiegen sind, Stand Mittwochnachmittag, die Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg. Es gibt 237 bestätigte Corona-Infektionen. Das ist eine mehr im Vergleich zu Dienstag.

Weitere Kennzahlen (in Klammern stehen die Veränderungen gegenüber dem Vortag): Wieder genesen sind 230 Personen (+/- 0). Aktuell sind drei Personen (+1) an Corona erkrankt. Verdachtsfälle gibt es sechs (+1). Und die Anzahl der sich in Quarantäne befindenden Personen beträgt 17 (+4). An der Zahl der Toten hat sich mit vier nichts geändert.

Die aktuelle Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100000 Einwohner beträgt 0,79 für den Landkreis Günzburg. Bei 50 werden örtlich Maßnahmen ergriffen, bei einem Wert von 35 liegt in Bayern die Vorwarnstufe. (zg)

