Die Kunst der kritischen Selbstbetrachtung

Dossenberger-Gymnasiasten zeigen im Rathaus Seminararbeiten

Von Bernhard Weizenegger

Was ist Schein, was ist Sein, was Inszenierung? Die Grenzen sind fließend. Täglich projizieren Nutzer sozialer Medien auf Plattformen wie Instagram, Facebook & Co. mit unzähligen Fotos ihr Leben, erzeugen Wirklichkeiten, wecken Gefühle: Idealisierte Schönheitsbilder entfachen Bewunderung – oder Selbstzweifel, bis hin zu Neid. Da ist der verträumte Blick einer jungen Frau im Kornfeld, im Licht der untergehenden Sonne. Oder der gut aussehende, durchtrainierte, junge schwarze Mann mit seiner gewinnenden Ausstrahlung. Schön, gesund, erfolgreich – danach wollen wir alle streben.

„Kunst zwischen Selbstdarstellung, Selbstzerstörung und Inszenierung“ zeigen 16 Schüler des Dossenberger Gymnasiums bis zum 19. April im Bürger-Service-Center (BSC) des Günzburger Rathauses. Die Aufgabenstellung ihres W-Seminars, das sie in der Qualifikationsstufe der elften und zwölften Klasse an das wissenschaftliche Arbeiten heranführen soll, ergänzten die Gymnasiasten unter Anleitung von Kunstlehrerin Birgit Rembold mit praktischen Arbeiten. „Dadurch sind fantasiereiche Arbeiten entstanden“, die weit über den wissenschaftlichen Ansatz des Themas hinausführten, lobt Schulleiter Peter Lang die Werke der Schüler.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über diese „ganz besondere Ausstellung“, die in den Fluren des Bürger-Service-Centers zu sehen ist. Der Rathauschef kann gut nachvollziehen, dass sich in jüngster Zeit viele Menschen, die gesellschaftlich im Fokus stehen, aus den sozialen Medien verabschiedet haben.

Die Schüler thematisieren während der Vernissage in Rollenspielen auch die Schattenseiten: Eine junge Frau filmt und fotografiert aus nächster Nähe ein Unfallopfer – gaffen, statt zu helfen. „Die Aktionskunst ist als moderne Kunstform fester Teil des Lehrplans“, sagt Pädagogin Birgit Rembold. In erster Linie ging es ihr darum, dass die Jugendlichen am Vorbild bekannter Künstler einen eigenen Kunststil herausarbeiten und weiter entwickeln. Den Fragestellungen „Wie stelle ich mich selbst so dar, wie ich bin“ oder „Will ich anders sein?“ folgte die fotografische Umsetzung. „Die Schüler hatten Spaß und experimentierten viel. Gelegentlich überschätzten sie auch ihre Fähigkeiten – und unterschätzten den mühevollen Weg bis zum gelungenen Ergebnis“, berichtet Rembold.

Zu sehen sind die Arbeiten im Bürger-Service-Center des Rathauses bis zum 19. April zu den regulären Öffnungszeiten.

