08.09.2019

Die Radler tanzen sich in Burgau warm

Am Abend heizte die Burgauer Big Band Out In The Sticks mächtig ein. Vor der Bühne durfte getanzt werden.

Die Sportler trotzen am Samstag bei der Umsonst & Draußen-Party dem Wetter.

Gut, dass das Kulturamt der Stadt Burgau noch kurzfristig ein Zelt organisiert hatte. Kurz nachdem die Radelspaß-Band Fizz am Samstag mit Reinhard Fendrichs „Es lebe der Sport“ zu spielen begonnen hatte, begann es zu regnen. „An Tagen wie diesen“, wie die Band fortfuhr, da wünscht man sich eben Sonnenschein.

Trotzdem und auch wenn das unsichere Wetter den einen oder anderen abgeschreckt hatte: Die ersten Radler waren zum Warm-up-Radeln und der Umsonst & Draußen-Party am Samstag vor der Burgauer Grundschule nur wenige Minuten später gekommen, nachdem diese begonnen hatte – ein kleiner Vorgeschmack auf den Sonntag. „Wir waren die letzten Jahre immer dabei“, sagten Leonhard Seitz aus Burgau und Lebensgefährtin Karola, die – noch trocken – unter den ersten waren.

Die meisten „Warm-up-Radler“ am Samstag waren treue Radelspaß-Besucher und in der Vergangenheit regelmäßig mit dabei. So auch Anita und Max Feldengut aus Remshart. Mit der Zentralveranstaltung in Burgau hätten sie dieses Mal ohnehin den kürzesten Anfahrtsweg gehabt. Einer der ersten am Samstag war auch Josef Häusler aus Unterwiesenbach – allerdings auf einem Eicher-Bulldog mit Wohnanhänger, auf dem sein Fahrrad befestigt war. Eine Runde werde er schon noch drehen. Am Sonntag gehe es dann richtig los. „Manchmal kapiert man erst im Alter, wie schön das Radeln ist“, fügte er lachend hinzu. Als es am späten Nachmittag dann zu regnen aufhörte und sich für einige Momente sogar die Sonne zeigte, herrschte sowohl hinter der Turnhalle, wo die Burgauer Vereine mit den verschiedensten kulinarischen Leckereien, Getränken und Cocktails aufwarteten, wie auch bei der THW-Sandsack-Challenge des Technischen Hilfswerks, mit der sich der Ortsverband Günzburg präsentierte, reger Betrieb. Inzwischen sorgte die Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau für Unterhaltung.

Der Abend gehörte dann der Burgauer Big Band Out In The Sticks: Big Band Sound, der den Besuchern noch einmal kräftig einheizte. „Ein Warm-up im wahrsten Sinne des Wortes“, wie es Burgaus Bürgermeister Konrad Barm nannte, denn inzwischen war es doch etwas frisch geworden. Egal.

Vor der Bühne wurde getanzt, zu Tina Turners „Proud Mary“ erst recht, und mit Journeys „Don’t Stop Believin“ gab die Big Band gleich noch eine dritte Zugabe. Wenn auch zu Beginn etwas feucht, war es ein feiner Auftakt, der für jeden etwas bot und der Radelspaß konnte beginnen. (wpet)