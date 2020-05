vor 56 Min.

Die allermeisten haben ihre Corona-Infektion überwunden

Die Zahlen vom Sonntag: 222 Bürger im Kreis Günzburg haben sich mit dem Virus angesteckt, 195 davon gelten wieder als gesund.

Aktuell sind 222 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Günzburg durch das Coronavirus infiziert worden. Das teilte das Landratsamt am Sonntagnachmittag mit. Die überwiegende Mehrzahl davon, nämlich 195 Personen, haben ihre Erkrankung überwunden. Das ist eine Person mehr als am Samstag. Die Zahl derjenigen, die sich in Quarantäne befinden, ist mit 174 gleich geblieben. Mit 18 Verdachtsfällen gibt es den Angaben zufolge am Sonntag einen weniger als 24 Stunden zuvor. (zg)

