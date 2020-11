14:15 Uhr

Dritter Stromausfall in Günzburg innerhalb einer Woche

Zuerst am Dienstag, dann am Donnerstag und nun am Freitag: Erneut sind in Teilen Günzburgs die Lichter ausgegangen. Worauf der Energieversorger LEW den dritten Ausfall zurückführt.

Zum dritten Mal innerhalb einer Woche ist in Teilen Günzburgs der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei war ein Großteil des Stadtgebiets für längere Zeit betroffen, Eckart Wruck von LEW erklärt auf Anfrage, dass um 23.44 Uhr am Freitagabend der Strom im südwestlichen Teil von Günzburg ausgefallen sei.

Nach einer halben Stunde seien die meisten Haushalte wieder versorgt gewesen, indem auf eine andere Leitung umgeschaltet wurde. Bei anderen habe es zwei bis drei Stunden gedauert, wo ein Umschalten aufgrund der vorangegangenen Störung nicht möglich gewesen sei und man erst habe Aggregate holen müssen. Erneut seien Erdkabel betroffen gewesen. Eines sei recht schnell repariert worden, bei diversen anderen dauerten die Arbeiten am Samstag an.

Bei Bauarbeiten beschädigtes Kabel in Günzburg wohl der Auslöser der Probleme

Sollte erneut ein Defekt an einem Kabel auftreten, hofft man, nun schnell umschalten zu können. In der neuen Woche werde es dann, wie bereits angekündigt, eine umfangreichere Überprüfung geben. Man bedauere den erneuten Ausfall, aber es könne durchaus vorkommen, dass infolge eines Defekts weitere auftreten.

Am Dienstagabend hatte es ab etwa 22.15 Uhr Störungen auf mehreren Kabeln des 20kV-Mittelspannungsnetzes gegeben. In der Folge war es zu Stromausfällen im westlichen Stadtgebiet von Günzburg, in Wasserburg, Leinheim, Nornheim, Rettenbach, Offingen und Deffingen gekommen, später waren auch Haushalte in Reisensburg tangiert. Ein Kabel war bei Bauarbeiten von einem externen Unternehmen im Bereich des Wasserburger Wegs in Günzburg beschädigt worden, LEW vermutet dies als Auslöser der Probleme. Am Donnerstag gingen dann im östlichen Teil Günzburgs um 19.53 Uhr die Lichter aus. Von dem Stromausfall waren auch die Stadtteile Denzingen, Reisensburg sowie einige Anwesen nordöstlich des Stadtgebiets betroffen. (cki)

