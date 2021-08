48 Frauen und Männer absolvieren ihre Ausbildung in Dürrlauingen

Im Fach Heilerziehungspflege beginnt für die jungen Erwachsenen nun der Schritt ins Berufsleben. Sie haben es "echt stark" gemeistert.

Die Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe der Katholischen Jugendfürsorge in Dürrlauingen feierte den Schulabschluss. Die Absolventen hatten aufgrund der Corona-Pandemie sehr schwierige Bedingungen im Unterricht und in der Prüfungsvorbereitung. Auch im praktischen Teil ihrer Ausbildungen in den umliegenden Einrichtungen KJF Dürrlauingen, Lebenshilfe Hausen, Regens-Wagner DLG, BKH Günzburg und CAB Günzburg waren sie sehr gefordert.

Das Fachschulteam freute sich am Ende dieses pandemiegeprägten Schuljahres, seine Absolventinnen und Absolventen in Präsenz verabschieden zu können. Am ersten Tag feierten 21 Heilerziehungspflegehelferinnen und Heilerziehungspflegehelfer unter dem Motto „Gracias a la vida“ und erinnerten sich in ihrem sehr persönlich gestalteten Abschlussgottesdienst an das zurückliegende Jahr.

Als Klassenbeste wurde Sabine Feil mit dem Notendurchschnitt 1,09 in der darauffolgenden Feier geehrt.

Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Heilerziehungspflege der Katholischen Jugendfürsorge in Dürrlauingen feierten den Schulabschluss, hier die Klasse 3b. Foto: Susanne Kalfari-Ebel

Resilienz als wichtiges Thema

Die 27 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger feierten am folgenden Tag ebenfalls in der Hauskirche des KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums Dürrlauingen. Die jungen Frauen und Männer setzten sich mit dem Fachbegriff „Resilienz“ aus der Psychologie auseinander.

Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Heilerziehungspflegehilfe der Katholischen Jugendfürsorge in Dürrlauingen feierten den Schulabschluss. Foto: Susanne Kalfari-Ebel

Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandskraft eines Menschen, seine Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Die vielen Steine, über die im Laufe der Ausbildung gestolpert wurde, die aus dem Weg geräumt oder übersprungen wurden, wurden reflektiert, um am Ende zu dem Resümee zu kommen: Das haben wir „echt stark“ gemeistert!

Als Klassenbeste wurden Monika Langenmair (Notendurchschnitt 1,1), Thomas Schaffers und Annika Gutmair (jeweils Notendurchschnitt 1,2) ausgezeichnet.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch! (AZ)