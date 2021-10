Motorroller wird am Bahnhof von Mindelaltheim gestohlen

Eine böse Überraschung erlebte ein Bahnpendler, als er am Donnerstag am Bahnhof von Mindelaltheim ankam: Sein Motorroller war geklaut.

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls in Mindelaltheim. Am Donnerstag wurde ein Motorroller, der am Bahnhof in Mindelaltheim abgestellt war, von bisher unbekannten Personen gestohlen. Es handelt sich um ein weißes Kleinkraftrad der Marke Peugeot, das dort von 6 bis 17 Uhr abgestellt war.

Die Lenkradsperre hatte der Besitzer beim Abstellen eingerastet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)