vor 26 Min.

Ehrenamtlich engagieren: Neue Helden in Günzburg gesucht

Anlässlich der Woche des bürgerschaftlichen Engagements verändert sich die Stadt Günzburg. Was das bedeutet.

„Engagement macht stark“ ist das Motto der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die noch bis zum 20. September geht. Auch in Günzburg engagieren sich Tag für Tag viele Menschen in zahlreichen Vereinen, Initiativen oder Bündnis-Projekten. Um auf die Vielfalt und Bedeutung von Engagement hinzuweisen, diese sichtbar zu machen und zu bewerben, organisiert das Freiwilligenzentrum Stellwerk „Ehrenamtsbäume“ in Günzburg.

Die Stadt ist bis zum 20. September noch ein bisschen farbenfroher als sonst. Bunte Blätter mit Steckbriefen für ehrenamtliche Aktivitäten hängen in Bäumen entlang des Marktplatzes sowie des Wätteplatzes.

Soziale Einrichtungen, Vereine und Institutionen konnten zuvor ihre Angebote einreichen, für die sie neue Helden suchen. Jeder darf sich die Blätter mitnehmen, die ihn interessieren.

Der OB ist stolz auf die Günzburger

„Das Ehrenamt hält unsere Gesellschaft zusammen, macht sie liebenswert und bunt. Im Ehrenamt zeigen Menschen, dass ihnen unser Gemeinwesen am Herzen liegt, dass sie ihre Talente und ihre Leidenschaft, aber auch ihre Zeit und Energie nicht nur für ihre persönlichen Zwecke einsetzen, sondern zum Wohle der Allgemeinheit. Das verdient unsere höchste Anerkennung und Dankbarkeit. Ich bin stolz, dass wir in Günzburg so viele ehrenamtliche Engagierte verbuchen können“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Gerade heutzutage dürfe die Bedeutung von Vereinen und Ehrenamt als Keimzelle von Demokratie nicht vergessen werden, so Jauernig.

In Vereinsgremien werden demokratische Verfahren, Mitbestimmung und Einsatz für ein gemeinsames Anliegen beispielhaft eingeübt. Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und menschliche Wärme könne man nicht für Geld kaufen. „Sie kommen von Herzen und das macht die unzähligen Freiwilligen zu Helden“, sagt der Oberbürgermeister.

„Neben allen ‚harten Faktoren‘ wie Arbeitsplätze, Infrastruktur und Wohnraum sind es unsere Ehrenamtlichen, die unseren Landkreis so lebenswert machen“, betont Landrat Hans Reichhart. (zg)

