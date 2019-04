vor 60 Min.

Ein Nachmittag für die Kinder

Grundschulsprecher kamen zusammen

Zum ersten Mal fand extra für die Klassensprecher der dritten Klassen der Grundschulen im Landkreis Günzburg ein Informationsnachmittag statt. Insgesamt 36 Kinder aus 14 Grundschulen im Landkreis fanden sich an diesem Tag in der Grundschule Ichenhausen ein, um sich den Themen „Demokratie“ und „Kinderrechte“ zu widmen. Organisiert wurde dieser Tag von Robert Kaifer (Staatl. Schulamt Günzburg), Ralph Proksche (Schulpsychologe), Roland Grimm und Markus Genau (beide Kreisjugendring Günzburg). Nach einem gemeinsamen Mittagessen und ersten Kennenlernspielen ging es los und die Mädchen und Buben erfuhren auf spielerische Weise, wie es sich anfühlt, wenn keine Regeln gelten und man keine Rechte hat.

Dies war für alle schon ein bisschen ungewohnt und befremdlich. Anschließend ermittelten die wissbegierigen Kinder anhand eines kleinen Lehrfilmes und eines Stationen-Parcours, bereitgestellt vom Kinderhilfswerk Unicef, welche Rechte sie haben und dass diese für alle Kinder weltweit gelten – egal welcher Hautfarbe, Religion oder kulturellem Hintergrund diese angehören. Danach machten sie von ihrem „Recht auf Meinungsäußerung und Partizipation“ Gebrauch und überlegten sich in Kleingruppen, was denn an ihren Schulen gut läuft, was noch verbessert oder verändert werden könnte. Die Ergebnisse wurden auf Plakaten festgehalten und den anderen Klassensprechern vorgestellt, so die Mitteilung des Kreisjugendrings. (zg)

