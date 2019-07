vor 27 Min.

Engere Straße, breitere Gehwege

Der Burtenbacher Rat beschäftigt sich mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt

Von Adalbert Zimmermann

Kein Schnellschuss soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Burtenbach werden, darüber war sich der Marktgemeinderat bei seiner letzten Sitzung einig. Man nahm sich deshalb auch genügend Zeit, um die zahlreichen Anregungen der Bürger abzuarbeiten, die anlässlich der Vorstellung der ersten Planung bei einer Ortsversammlung vorgebracht worden waren.

Nachdem der Durchgangsverkehr durch den Bau der Umgehungsstraße weitgehend vermieden wird, soll die Ortsdurchfahrt nun der aktuellen Verkehrslage angepasst und bürgerfreundlicher gestaltet werden. Das war wohl zusammengefasst auch das Ergebnis aus der bereits Mitte Juni durchgeführten Ortsversammlung, stellte Bürgermeister Roland Kempfle fest. Um den vielen Wünschen nachzukommen, wurde dann auch eine Prioritätenliste erstellt, in der alle wesentlichen Anträge erfasst und vom beauftragten Architekturbüro auf Realisierbarkeit überprüft wurden. Die Diskussion entzündete sich an der Engstelle bei der Hausnummer 61. Hier gab es Befürworter für eine Einengung der Straßenbreite von jetzt 6,50 auf 5,70 Meter und eine Verbreiterung der Gehwege auf 1,50 Meter. Andere waren der Meinung, die Straße nur auf sechs Meter zu verengen, um einen Gegenverkehr zu ermöglichen. Der zuständige Architekt Klaus Habersetzer gab jedoch zu bedenken, dass selbst eine Straßenbreite von sechs Metern keinen Begegnungsverkehr zweier Lastwagen zulässt; hier wäre eine Straßenbreite von mindesten 6,35 Meter erforderlich.

Die anschließende Abstimmung im Gemeinderat ergab dann eine Mehrheit für eine Einengung der Straße auf 5,70 Meter und eine Gehwegbreite von 1,50 Meter, um den überwiegenden Wünschen einer Verkehrsberuhigung nachzukommen. Nach den Ergebnissen der Beratungen im Marktgemeinderat wurden die realisierbaren Anregungen in die Planung aufgenommen.

Zur Unterbringung der Ölsperre und der Sandsäcke hat die Freiwillige Feuerwehr Burtenbach einen Carport errichtet. Die Kosten beliefen sich auf rund 14000 Euro. Entsprechend den Zuschussrichtlinien und in Absprache mit dem Vorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr hat der Gemeinderat einen Zuschuss von 2111 Euro bewilligt.

Die Wallfahrtskapelle Zu Unserer Lieben Frau von Lourdes in Oberwaldbach wird umfangreich saniert, nachdem sich in den vergangenen Jahren erhebliche Sachschäden am Fundament, am Dachgebälk und an den Außenmauern gezeigt haben. Nach den bisherigen Berechnungen werden sich die Sanierungskosten wahrscheinlich auf rund 250000 Euro belaufen. Analog der bisherigen Handhabung bei der Sanierung kirchlicher Gebäude hat der Gemeinderat einen Zuschuss von zehn Prozent der nachgewiesenen Kosten genehmigt.

Themen Folgen