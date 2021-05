Thujahecke in Ettenbeuren mit Pflanzenvernichter besprüht

Ein Schaden von rund 1000 Euro ist durch die Tat in Ettenbeuren entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Thujahecke am Riedweg in Ettenbeuren ist im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Dienstag beschädigt worden. Durch das Besprühen mit einem Pflanzenvernichtungsmittel sei ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro entstanden, meldet die Polizei. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon 08222/96900 entgegen. (AZ)