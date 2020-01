vor 24 Min.

Ex-Wertstoffhof kann bald bebaut werden

Jettingen befasst sich mit Stellungnahmen der Behörden

Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Gemeinde Jettingen-Scheppach damit, ob und wie der ehemalige Wertstoffhof bebaut werden kann. Jetzt steht die Kommune dicht vor einem Abschluss. In der jüngsten Sitzung wurden den Räten die Stellungnahmen der Behörden zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan präsentiert und am Ende ein Satzungsbeschluss gefasst. Bürgermeister Hans Reichhart zeigte sich „sehr froh, dass wir an diesem Punkt angelangt sind“.

Das Thema bewegt die Gemeinde seit Jahren. Wie berichtet, hatte Wolfgang Ewald, der eine Firma mit Landtechnik betreibt, das Grundstück einst erworben und würde gerne erweitern. Die Gemeinde hat generell nichts dagegen, doch aus Gründen der Rechtssicherheit musste ein Bebauungsplan her. Die Pläne dafür, was und wie der Bauherr bauen darf, hatte das Ingenieurbüro Gansloser aus Hermaringen erstmals im Juli 2018 vorgestellt. Im vergangenen Sommer konnten dann die Öffentlichkeit und Behörden ihre Stellungnahmen dazu abgeben.

Das Ergebnis wurde den Räten jetzt präsentiert. Auf Nachfrage des Landratsamts Günzburg, um was für ein Vorhaben es sich handle, da die Unterlagen widersprüchlich sei, wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen gewerblichen und keinen landwirtschaftlichen Betrieb handelt. Das Gewerbe diene lediglich der Unterstellung landwirtschaftlicher Maschinen. Auf die Anregung des Landratsamts, eine Regelung für die Ausbildung von Werbeanlagen in die Satzung aufzunehmen, wird darauf hingewiesen, dass ohnehin keine baulichen Werbeanlagen geplant sind.

Etwas ärgerlich aus Sicht der Planer ist, dass man auf ausdrücklichen Wunsch die Planzeichnung vom Maßstab 1:1000 auf 1:500 umgeändert habe, damit alles besser lesbar sei. Jetzt sei angeregt worden, doch wieder umzuschwenken, dem werde man aber nicht nachkommen. Aus Sicht des Naturschutzes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Es wurde jedoch darum gebeten, die Vorhaben zur Ein- und Durchgrünung in der ersten Pflanzperiode nach Fertigstellung des Projekts durchzuführen und dies der Behörde schriftlich mitzuteilen. Außerdem sei es aus naturschutzfachlicher Sicht besser, eine Einfriedung innen liegend vorzunehmen. Die Planer betonen, dass dies aufgrund der Betriebsabläufe ungeeignet sei.

Die Untere Wasserrechtsbehörde weist darauf hin, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser nur möglich sei, wenn eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werde. Das Ingenieurbüro stimmte sich mit einem Bearbeiter des Baugrundgutachtens ab, eine Versickerung könne sichergestellt werden. Der Boden werde auf Belastungen überprüft, im Notfall werde Boden ausgetauscht. Das Gremium hatte dem nichts hinzuzufügen, Gegenstimmen gab es keine. (hva)

