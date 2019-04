12:00 Uhr

Exhibitionist in der Tiefgarage unterwegs

Ein Exhibitionist war am Mittwoch in einer Tiefgarage in Günzburg unterwegs.

In einer Tiefgarage in Günzburg war am Mittwoch ein Exhibitionist unterwegs. Eine Autofahrerin meldete ihn bei der Polizei. Die sucht nach weiteren Zeugen.

Am Mittwoch-Nachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr beobachtete eine Pkw-Fahrerin, dass ein Mann in der Tiefgarage in der Jahnstraße offensichtlich an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte.

Exhibitionist in Günzburger Tiefgarage unterwegs

Die Dame zeigte anschließend den Vorfall bei der Polizei an. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Er war schlank, ca. 175 cm groß und etwa 20 Jahre alt. Er trug abgetragene, ungepflegte Kleidung.

Die Polizei Günzburg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer ist 08221/919-0. (AZ)

Themen Folgen